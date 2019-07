Jongetje (3) dood na val in vetput bij Amerikaans fastfoodrestaurant Redactie

16 juli 2019

03u03

Bron: AD 0 In de Verenigde Staten is een 3-jarig jongetje in een put gevallen, waarin vet van het nabijgelegen fastfoodrestaurant Tim Hortons werd verzameld. Het jongetje overleefde zijn val niet.

Volgens de politie is het jongetje waarschijnlijk op het deksel gaan staan waar de put mee was afgesloten en er vervolgens doorheen gezakt. De vetput moet voorkomen dat het afval van het restaurant in het riool terecht komt.

Omstanders die het jongetje na enkele minuten vonden, probeerden hem nog te reanimeren, maar zonder resultaat. Het kind werd later in het Strong Memorial ziekenhuis dood verklaard.

Politierechercheur Frank Camp zei dat hij geen woorden heeft voor de tragedie. “Dit is één van de ergste dingen die je als agent mee kunt maken.’'

Vaker ongelukken

Het is niet de eerste keer dat er een dodelijk ongeluk gebeurt met een vetput. In Alabama werd onlangs een wet aangenomen die restaurants verplicht een steviger deksel op de put te leggen nadat in oktober 2017 een driejarig meisje bijna twee meter naar beneden viel en om het leven kwam.

In Tulsa, Oklahoma, werd in maart 2018 een vijfjarig meisje gered nadat ze in een vetvanger was gevallen.

This teddy bear has been placed where a now-filled grease trap sits outside the Tim Hortons location on University Ave. Police say a 3 y/o died after falling in earlier today. ⁦@13WHAM⁩ pic.twitter.com/HXN2VwZm3W Tanner Jubenville(@ 13WHAMTANNER) link

Police say it appears the child climbed on top of the grease trap, and the plastic gave out.https://t.co/2c9nmYYT1b WPEC CBS12 News(@ CBS12) link