Jongerenbeweging: “Prostitutiebezoek moet strafbaar worden” mvdb

09 april 2019

10u55

Bron: De Volkskrant - AD.nl 0 Meer dan 40.000 mensen steunen een Nederlands burgerinitiatief dat tot doel heeft prostitutie strafbaar te maken bij onze noorderburen. De verklaring ‘ik ben onbetaalbaar’, vooral ondertekend door jongeren, is opgesteld door de christelijk geïnspireerde jongerenbeweging Exxpose. Met deze actie willen ze het debat over het prostitutiebeleid aanjagen.

De jongerenbeweging brengt de handtekeningen morgen naar de Tweede Kamer, onderdeel van het Nederlands parlement. “Door prostitutie legaal te verklaren, normaliseert de overheid dat mensen seks kopen. De huidige wetgeving staat dat toe”, zegt campagneleider Willemijn de Jong tegen De Volkskrant. Ook stelt Exxpose dat de meeste jongeren in de prostitutie terechtkomen door ‘urgente financiële nood.’ Een burgerinitiatief kan de Kamer dwingen een onderwerp op de agenda te zetten.



Zweden

De politiek onafhankelijke en christelijk geïnspireerde jongerenbeweging Exxpose is voortgekomen uit een in 2012 opgericht blog over vooroordelen omtrent prostitutie. Het burgerinitiatief wil dat in Nederland een variant van het Zweedse prostitutiebeleid wordt ingevoerd. Het zogeheten Nordic-model criminaliseert prostitutie, doordat seks kopen strafbaar is.



Binnen de politiek zijn de meningen verdeeld. Gert-Jan Segers van de regeringspartij Christenunie vindt het een goed initiatief. Segers is voorstander voor een strenger beleid. Zo werd er, op initiatief van de ChristenUnie, een pooierverbod ingesteld.

Ook Kees van der Staaij, voorman de gereformeerde oppositiepartij SGP is blij met de oproep. Hij noemt het Nederlandse prostitutiebeleid een ‘flop’. “Kabinetten beloven al jaren maatregelen tegen misstanden, maar de praktijk is eindeloos getreuzel.”



Kamerlid Achraf Bouali, wiens links-liberale partij D66 in het huidige kabinet Rutte III zetelt, is het niet eens met de verklaring. “Criminaliseren van sekswerk en prostitutiebezoek is geen oplossing. We moeten kijken naar de oorzaken van armoede en uitbuiting, en om welke redenen mensen onvrijwillig in de prostitutie gedreven worden. Die moet je aanpakken. Sekswerkers en prostitutiebezoekers criminaliseren werkt niet”, aldus Bouali.