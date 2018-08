Jongeren steken tientallen auto's in brand op verschillende plaatsen in Zweden LVA

14 augustus 2018

01u39

Bron: Aftonbladet, Expressen 1 Gisteravond hebben jongeren op meerdere plaatsen in Zweden, voornamelijk in de buurt van de stad Göteborg, tientallen auto's in brand gestoken. De politie sluit niet uit dat de vandalen dit onder elkaar hadden afgesproken.

De politie kreeg rond 9 uur 's avonds een eerste oproep binnen over brandende auto's op een parking aan een shoppingcentrum in Frölunda, een van de 21 wijken van Göteborg. Ongeveer tegelijkertijd kwam een gelijkaardige oproep uit Hjällbo, een ander stadsdeel.

Mensen maakten melding van een vijf- à zestal jongeren gekleed in zwarte kaptruien en trainingsbroeken van het merk Adidas die verschillende auto's in brand staken. Op die twee plaatsen zouden in totaal auto's zijn afgebrand.

Daarnaast werden ook in Trollhättan en Alafors, plaatsen ten noorden van Göteborg, auto's in brand gestoken en werd er met stenen naar de politie gegooid.

In totaal zouden er volgens de Zweedse media 88 auto's zijn uitgebrand.

