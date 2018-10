Jongeren steken journalist neer en brengen Hitlergroet LB

02 oktober 2018

15u35

Bron: Naumburger Tageblatt, Independent 11 Duitse jongeren hebben de Hitlergroet gebracht terwijl ze een journalist op straat een messteek toebrachten.

Journalist Klaus-Peter Krummling (59) werd aangevallen toen hij vrijdag een supermarkt in Naumburg, een stad in de noordoostelijke deelstaat Saksen-Anhalt, verliet. De journalist vermaande drie tieners nadat één van hen op zijn auto had gespuwd en hem verwensingen naar het hoofd hadden geslingerd. Dat meldt de krant Naumburger Tageblatt, waarvoor Krummling werkt. Eén van de jongeren viel de man aan met een mes terwijl een andere de Hitlergroet bracht.

"Pas later merkte ik in de auto dat mijn buik nat was en mijn kleren rood kleurden. Eens thuis, heb ik de politie verwittigd", verklaart Krummling. De man werd naar het ziekenhuis gebracht, waar een zes centimeter diepe steekwonde werd vastgesteld. Er werden geen organen geraakt, zijn verwondingen zijn niet levensbedreigend. De politie is van oordeel dat de daders Duitsers waren.

Naumburg telt 33.000 inwoners en ligt in een regio waar de autoriteiten waarschuwen voor de opkomst van extreemrechts. De voormalige burgemeester van het nabijgelegen Troglitz verklaarde in 2015 al dat "de zaden van het neonazisme ontkiemen" nadat brand was gesticht in een opvanghuis voor vluchtelingen.

De politie van Chemnitz, in het naburige Saksen, hield deze week zes mensen op verdenking van het oprichten van een extreemrechtse militante organisatie die terreuraanvallen plande op politici en ambtenaren.