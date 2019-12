Jongeren slaan 49-jarige Duitse brandweerman dood op kerstmarkt NLA

08 december 2019

13u10

Bron: Der Spiegel 11 Een 49-jarige brandweerman werd op vrijdagavond door een groep jonge mannen in elkaar geslagen op de kerstmarkt van de Zuid-Duitse stad Augsburg in elkaar geslagen. De man overleed aan zijn verwondingen. Een team van twintig politieagenten is op zoek naar de daders.

Het slachtoffer was net op de terugweg van de kerstmarkt, die hij met zijn vrouw en een bevriend echtpaar bezocht had, toen hij de zeven jongeren op het lijf stootte. Om nog onbekende redenen kwam het tot een gevecht. Een van de jongeren sloeg het slachtoffer op het hoofd, waardoor hij op de grond viel. De bevriende man werd in het gezicht aangevallen, de vrouwen bleven ongedeerd. Na het gevecht vluchtten de daders.

Het ging waarschijnlijk om een willekeurige vechtpartij. De spoedartsen probeerden de man nog te reanimeren, maar dat lukte niet. De man stierf een klein uur later in de ambulance.

Op zoek naar daders

De politie is op zoek naar de daders van de vechtpartij, maar ze zijn nog niemand op het spoor. Wel is een politieteam van twintig agenten samengesteld om de zaak te onderzoeken. Dat bevestigt de politie van Augsburg. De politie bekijkt beeldmateriaal van de plaats waar het misdrijf zich afspeelde.