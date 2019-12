Jongeren slaan 49-jarige Duitse brandweerman dood op kerstmarkt: zes verdachten vast Casper Naber

08 december 2019

13u10

Bron: AD.nl 2284 De politie in het Duitse Augsburg heeft vanmiddag zes jongeren gearresteerd in verband met de dood van een 49-jarige brandweerman. Die kwam vrijdagavond om het leven na een treffen met zeven jongeren in de binnenstad. De verdachten van het drama, dat grote verontwaardiging wekt in heel Duitsland, konden worden aangehouden op basis van bewakingsbeelden.

Aan het begin van de middag werden al twee verdachten opgepakt maar inmiddels zitten zes jongeren vast, bevestigde de Beierse deelstaatminister van Binnenlandse Zaken Joachim Herrmann (CSU) vanavond tegenover de regionale publieke omroep BR24.

Hoofdverdachte is een 17-jarige jongen. Hij werd in Augsburg geboren, woont daar ook en heeft naast de Duitse nog een andere nationaliteit. Een eveneens aangehouden en even oude medeverdachte, is staatsburger van een Zuid-Europees land, maakte het deelstaatministerie eerder vanmiddag bekend.

Bekenden van politie

Bronnen dicht bij het onderzoek verklaarden tegenover Duitse media dat de twee verdachten bekenden zijn van de politie. Een van hen zou het 49-jarige slachtoffer vrijdag omstreeks 22.40 uur zo hard tegen het hoofd hebben geslagen dat de man in elkaar zakte en roerloos bleef liggen. De andere verdachte zou de 50-jarige metgezel van de man flink hebben toegetakeld in het gezicht.

Beide mannen hadden met hun echtgenotes de jaarlijkse Christkindlesmarkt (een kerstmarkt) bezocht en waren onderweg naar huis toen ze de groep jongeren tegenkwamen. Waardoor het tot een confrontatie kwam, is nog niet bekend. De 49-jarige man overleed 50 minuten later in de ambulance onderweg naar het ziekenhuis.

Herdenking

Collega’s van het 49-jarige slachtoffer, dat werkzaam was als brandweerman, kwamen vanmiddag samen op het plein waar het drama plaatsvond. Samen herdachten ze hem in een grote kring met de armen om elkaars middel of over elkaars schouders. De brandweerlieden legden een bloemenkrans op de plaats delict en plaatsten een windlicht met de boodschap: ‘Onze gedachten zijn bij jou. Je vrienden van de beroepsbrandweer Augsburg.’ Een trompettist speelde een muzikaal eerbetoon.

Geschokte Augsburgers plaatsten er gisteren en vandaag rode en witte bloemen, kaarsjes en berichten met teksten zoals ‘domheid in de stad van de vrede’ en ‘als redder gekomen, als engel gegaan’.

Nach der tödlichen Attacke durch "Männer" auf dem Weihnachtsmarkt in #Augsburg trauert die Feuerwehr um ihren verstorbenen Kameraden. pic.twitter.com/nFQB8lqlaq Faktenfüchsin(@ Faktenfuechsin) link

