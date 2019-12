Jongeren kiezen Labour, ouderen voor Tories ADN

13 december 2019

10u57

Bron: ANP 0 De scheidingslijn in de Britse politiek tussen de nu zegevierende Conservatieven en de verliezende partij Labour verdeelt ook leeftijdsgroepen.

Twee derde van de jongeren tot 24 jaar zei in een onderzoek van ICM Research vorige week voor Labour te zullen stemmen, terwijl slechts 17 procent de partij van premier Boris Johnson steunde. Onder kiezers tussen de 25 en 34 jaar wilde 50 procent een stem uitbrengen voor Labour.

Voordeel verschuift

Boven de 35 jaar verschuift het voordeel naar de Conservatieven. De steun voor Tories en Labour is onder mensen van 35 tot 44 nog min of meer gelijk (38 en 37 procent). In de volgende leeftijdgroepen winnen de Conservatieven geleidelijk aan steun. In de groep 55-64-jarigen stemde de helft voor Johnsons partij en die steun groeit onder 75-plussers zelfs naar 70 procent.



“We did it”, zo begon Johnson aan zijn overwinningsspeech. Het “verschrikkelijke” vooruitzicht van een tweede brexit-referendum is nu van de baan”.

Nieuwe kiezers

De premier verwelkomde vooral de nieuwe kiezers. “Jullie hand heeft misschien gebeefd voor je ons je stem gaf, en vroeger stemde je misschien op Labour. Ik ben dan ook bescheiden dat jullie ons jullie steun hebben gegeven, steun die ik nooit zomaar voor lief zal aannemen. Ik zal dag en nacht werken om ook in de toekomst jullie steun te blijven krijgen. Jullie stem is gehoord. De brexit zal uitgevoerd worden voor 31 januari, zonder ‘mits’en’ en ‘maar’en’.” Hij ging ook in op de nationale gezondheidszorg NHS, die hij beloofd heeft te versterken. “De NHS wordt onze topprioriteit.”