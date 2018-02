Jongere broer van schoolschutter plaatst foto van jonge Nikolas Cruz op Facebook mvdb

25 februari 2018

22u14

Bron: New York Post - Facebook 0 De jongere broer van Nikolas Cruz, de 19-jarige die een bloedbad aanrichtte op zijn voormalige middelbare school in Parkland (Florida), heeft voor het eerst gereageerd op de feiten. Zaterdagavond laat Amerikaanse tijd paste Zachary Cruz zijn profielfoto aan op Facebook. Hij plaatste een foto uit zijn kindertijd waarop ook Nikolas te zien is.

"Dank voor alle positieve boodschappen", luidt het in de bijhorende boodschap, die wordt opgesmukt met enkele hart-emoji's. Zachary wordt komende week achttien jaar.Hij werd twee dagen na de schietpartij naar een psychiatrische kliniek gebracht. De plaatselijke wetgeving in Florida laat toe dat personen tot twaalf uur lang verplicht kunnen worden opgenomen voor onderzoek. Wellicht is Zachary nu opnieuw op vrije voeten. Enkele Facebook-contacten laten in reacties onder de post weten te bidden voor de broers. Tot nu toe heeft geen enkele overlevende van de schietpartij die aan zeker 17 voornamelijk scholieren het leven kostte, gereageerd op de foto.

Zachary (17) en Nikolas (19) werden op jonge leeftijd geadopteerd door Lynda en Roger Cruz. Hun adoptievader stierf aan een hartziekte in 2004. Hun adoptiemoeder Lynda overleed op 1 november. Familievriendin Rocxanne Deschamps werd daarop hun opvoedende voogd.

Een vrouw die begin 2018 de federale opsporingsdienst FBI via een tiplijn waarschuwde voor het gevaar Nikolas Cruz, verklaarde dat de adolescent de mentale capaciteit van een 12- tot 14-jarige heeft. Hij gebruikte geld van zijn overleden adoptiemoeder om wapens en munitie mee te kopen, waar hij mee poseerde op sociale media. De opsporingsdienst deed echter niets met de informatie. De FBI heeft al aangekondigd de werking van de tiplijn nader te onderzoeken.