Jongens van 12 en 13 brachten nacht door in cel na dodelijke flatbrand in Arnhem LH

02 januari 2020

10u16

Bron: ANP 0 De twee jongens van 12 en 13 jaar die worden verdacht van betrokkenheid bij de dodelijke brand in een flat in het Nederlandse Arnhem, hebben de nacht in de cel doorgebracht. De politie gaat vandaag verder met hun verhoor, meldt het Openbaar Ministerie. Dat doet verder geen mededelingen, omdat de verdachten minderjarig zijn.

De brand in de flat aan het Gelderseplein is waarschijnlijk ontstaan door vuurwerk. Een 39-jarige man en zijn 4-jarige zoontje kwamen om het leven, de 36-jarige moeder en een 8-jarig dochtertje raakten gewond.



Het gezin uit Arnhem was op bezoek in de flat en stond in de lift toen de brand uitbrak en de stroom uitviel. Het vuur ontstond na middernacht in de entree van het flatgebouw. De politie gaat uit van opzet, er waren al sporen van vuurwerk aangetroffen.