Jongens van 11 en 12 jaar richten enorme ravage aan in Duitse school: 150.000 euro schade

30 juli 2020

11u42

Bron: RTL, Osnabrücker Zeitung 0 Gebroken ramen, beschadigde toiletten en vernielde klaslokalen: drie jongens hebben lelijk huisgehouden in een school in Bissendorf in de Duitse deelstaat Nedersaksen. De twee broers en een vriend richtten voor 150.000 euro schade aan. “Het is verbijsterend”, verklaarde de burgemeester.

“De kinderen zijn met zo’n bruut geweld en vernietigingsdrang deze school binnengegaan. Het is gewoon ongelofelijk, onvoorstelbaar en verbijsterend”, aldus burgervader Guido Halfter.

De verwoesting die de jongens hebben aangericht, is amper te vatten. “Het ongelofelijkste wat ik heb gezien, is dat ze wasbakken uit de muur hebben getrokken wat waterschade op drie verdiepingen tot gevolg heeft gehad.”

Zondagavond zagen voorbijgangers de drie leerlingen op het dak en lichtten de politie in. De jeugdige vandalen sloegen nog op de vlucht, maar agenten konden ze klissen. Een jongen werd gevat in een veld, de anderen werden thuis opgepakt. Spijt van hun daden hadden ze niet. Ze hadden gewoon hun woede bekoeld en de hele school moest eraan geloven.

Al 26 eerdere feiten

De politie had ze al langer in het vizier. Sinds eind mei 2020 zijn ze al 26 keer in aanraking geweest met de politie. “Dan ging het om vandalisme, zoals een ingegooid kerkraam, schade aan auto’s, diefstal van desinfecterende handgel en lichamelijk geweld op het sportveld”, zei Matthias Bekermann van de lokale politie. Daarbij werd ook al voor zo’n 50.000 euro aan schade veroorzaakt.

Omdat de daders nog zo jong zijn, kunnen ze niet worden vervolgd. Ze zouden uit problematische gezinssituaties komen. De drie jongens zijn overgedragen aan de Duitse jeugdzorg.



