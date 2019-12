Jongens stoppen kat in magnetron mvdb

11u37 24 Twee adolescente jongens uit de Noord-Franse stad Duinkerken hebben een katje in een magnetron gestopt en vervolgens de microgolfoven korte tijd aangezet. De twee verspreidden beelden daarvan op de socialemediasite Snapchat.

De lokale afdeling van dierenbeschermingsorganisatie S.P.A. (Société Protectrice des Animaux) kreeg het filmpje te zien en heeft klacht tegen de betrokkenen ingediend. In de video is duidelijk te zien en te horen dat het beestje felle pijnen lijdt. De dierenbeschermers hebben besloten om de video niet te delen.



De organisatie kreeg veel telefoontjes van mensen die de kitten willen adopteren. Dat is inmiddels gebeurd. Sinds gisteren is de gewonde kat bij nieuwe baasjes ondergebracht.

De jongens riskeren tot twee jaar gevangenisstraf en een boete van 30.000 euro. Hun identiteiten circuleren op sociale media. Zij en hun families krijgen volop bedreigingen. S.P.A. roept op tot kalmte en vraagt met aandrang om politie en parket hun werk te laten doen. Te meer omdat er een foutief adres is gepubliceerd waar een van de twee adolescenten zou wonen. Op dat adres is een vrouw woonachtig die helemaal niets met de zaak te maken heeft.

