Jongens (12 en 13) die verdacht worden van brand in Arnhem waarbij vader en zoontje omkwamen weer op vrije voeten Redactie

03 januari 2020

14u07

Bron: AD 0 De twee jongens van 12 en 13 jaar die zijn opgepakt na de fatale flatbrand in het Nederlandse Arnhem- Zuid, zijn op vrije voeten gesteld. Ze blijven nog wel verdachten in de zaak.

Dat heeft de rechter-commissaris vrijdag besloten. Hij vindt dat er “voldoende ernstige bezwaren” zijn voor hun betrokkenheid bij de noodlottige brand, die volgens de politie door vuurwerk ontstond. Ondanks de “maatschappelijke onrust” zijn de tieners nu toch vrijgelaten, zegt de rechtbank Midden-Gelderland. Dat heeft onder meer te maken met hun “persoonlijke omstandigheden”.

Jeugdreclassering

De jongens moeten zich houden aan een aantal voorwaarden, waar de jeugdreclassering bij betrokken is. Wat die voorwaarden precies zijn, is nog onduidelijk.





Uit onderzoek van de politie blijkt dat een bank in het portiek van de flat vlam vatte nadat er vuurwerk op was gelegd. Het gevolg was een grote brand, waarbij een 39-jarige vader en zijn 4-jarige zoon om het leven kwamen. Zij zaten vast in een lift. De moeder en de dochter van het gezin raakten gewond bij het drama. De politie meldde eerder al dat zij buiten levensgevaar zijn. (lees hieronder verder)

Arnhems burgemeester Ahmed Marcouch bracht gisteren een bezoek aan de nabestaanden van de slachtoffers. In de avond ging hij ook langs bij de familie van de verdachten. “Ook zij zijn verslagen en hebben uw steun nodig”, schrijft Marcouch op zijn Facebookpagina.

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer sprak gisteravond bij Met het Oog op Morgen de hoop uit dat de twee verdachte tieners goed worden begeleid. “Als de samenleving hun de rug toekeert, heeft dat gevolgen voor hun ontwikkeling en voor hun functioneren voor de rest van hun leven, of ze normaal kunnen functioneren of juist misschien wel een criminele carrière krijgen omdat ze uitgestoten worden.”

Strafmaat

De Nijmeegse hoogleraar strafrecht Henny Sackers denkt op basis van de berichten dat de twee er niet op uit waren om brand te stichten met het doel om mensen om het leven te brengen. De hoogleraar spreekt van een reeks schakeltjes in de dramatische kettingreactie in de flat. “Het gaat om het gooien van vuurwerk in de hal, dat op camerabeelden zou zijn vastgelegd, om de bank die in de hal zou hebben gestaan en in brand zou zijn gevlogen, vervolgens het uitvallen van de elektriciteit in het gebouw en daarna het vastraken van de lift.”

Onder de streep zou kunnen overblijven dat de jongens voor brandstichting verantwoordelijk worden gehouden, omdat ook een tiener moet begrijpen dat het afsteken van vuurwerk in een gebouw gevaarlijk is. Sackers: “In het jeugdrecht staat hoe dan ook niet de vergelding centraal, maar het opvoedkundige effect.”

Ze zouden maximaal twaalf maanden jeugddetentie opgelegd kunnen krijgen.