Jongen neergebliksemd op strand nabij Antibes mvdb

08 juli 2019

06u31

Bron: Nice-Matin 0 Een jongen van ongeveer tien jaar is zondagochtend neergebliksemd op een strand in de buurt van Antibes, in de regio Provence-Alpes-Côte d’Azur. Het kind is in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht.

De jongen zwom ‘s ochtends in zee voor de kust van Vallauris toen hij werd getroffen door een blikseminslag. De regio kreeg toen een korte, maar hevige storm te verduren. Brandweermannen verleenden rond 9 uur ‘s ochtends de eerste hulp en hielpen het kind het water uit. De jongen verkeerde in levensgevaar. Een ambulance bracht hem naar het ziekenhuis in Nice.

De ouders waren op het keienstrand aanwezig en waren zwaar onder de indruk. Zij zijn opgevangen door de hulpdiensten. De nationaliteit van het kind is niet bekendgemaakt, evenmin is het gissen naar zijn huidige gezondheidstoestand.