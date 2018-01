Jongen met tumor zo groot als een basketbal sterft tijdens operatie die hem van gezwel had moeten verlossen Karen Van Eyken

23 januari 2018

13u11

Bron: The Washington Post 1 Sinds zijn elfde levensjaar groeide er een tumor op het aangezicht van Emanuel Zayas. Het gezwel werd steeds groter en bedreigde zijn leven. Een operatie moest soelaas brengen. Maar het heeft niet mogen zijn.

De Cubaanse tiener had een genetische botaandoening waardoor er een tumor groeide in zijn neus. De aandoening had eerst een negatieve impact op zijn linerarm- en been toen Emanuel nog een kleuter was. Later ontwikkelde de jongen een tumor in de neus. Eerste nog heel klein, maar hij zou niet meer stoppen met groeien. Het gezwel werd zo groot als een basketbal en woog 4,5 kg.

De nu 14-jarige jongen kon nog amper ademen of eten. Een operatie in de Verenigde Staten moest zijn leven redden.

De ingreep leek in eerste instantie geslaagd. De tumor was succesvol verwijderd. De tiener reageerde goed en zijn gelaatsspieren begonnen aan te sterken. Maar inwendig was Emanuel aan het sterven. Een paar dagen na de operatie kreeg hij af te rekenen met long- en nierfalen. De artsen begrepen snel dat er geen mirakel zou plaatsvinden.

Afgelopen vrijdag stierf Emanuel.

In onderstaande video kan u zien hoe erg de jongen eraan toe was. Let op, de beelden zijn niet geschikt voor gevoelige kijkers.