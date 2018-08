Jongen met syndroom van Down loopt rond met speelgoedwapen en wordt doodgeschoten door Zweedse politie ADN

03 augustus 2018

10u44

Bron: BBC, CNN, AD.nl 9 Een 20-jarige jongen met het syndroom van Down is gisteren doodgeschoten door de politie in Zweden. De jongen had een plastic speelgoedwapen vast.

Het was nog vroeg in de ochtend toen de politie van Stockholm meerdere meldingen kreeg van een man met een wapen in het Vasastan district. Toen agenten ter plaatse snelden en de verdachte lokaliseerden, riepen ze: “Leg het wapen neer en ga op de grond liggen!”. Toen de jongeman maar niet reageerde, vuurde een van de agenten een kogel af. De jongen werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek aan zijn verwondingen.

Nu blijkt dat de 20-jarige Eric Torell, die het syndroom van Down en autisme heeft, een speelgoedwapen vasthad. “Je kan van ver zien dat hij Down heeft", snikt zijn moeder Katarina Söderberg in een gesprek met Expressen. "Een bedreiging? Hij is zoals een 3-jarige. En hij is de liefste van de hele wereld. Hij zou nog geen vlieg kwaad doen." "Waarom moest die agent schieten?", vraagt Katarina zich hardop af. “En waarom moest het een fataal schot zijn en niet een schot in een been?” Katarina voegt er nog aan toe dat Eric amper kan spreken.

De familie van Eric had hem uren daarvoor als vermist opgegeven, toen hij van huis was weggelopen. Iets wat de jongen al eerder had gedaan. Eric was vertrokken met een plastic speelgoedgeweer, dat hij ooit als een cadeautje had gekregen. Volgens zijn ouders had hun zoon het ding, dat duidelijk een namaakexemplaar was, nooit gebruikt. "Het lag eigenlijk altijd onaangeroerd in zijn enorme stapel speelgoed'', aldus de moeder.

Volgens de politie werd Eric doodgeschoten omdat hij weigerde mee te werken met de politie en zich “uiterst bedreigend” gedroeg. Er wordt een onderzoek ingesteld naar het incident.

Pappan frågade polis efter Eric – då fick han dödsbeskedet.https://t.co/61BxW6O5Gq pic.twitter.com/8BRN8hKTrE Expressen(@ Expressen) link