Jongen livestreamt zelfmoord voor 3000 mensen, maar niemand slaat alarm Arne Adriaenssens

12 juli 2018

14u36

Bron: Times of India 0 In het Indische Agra heeft een 24-jarige jongen zelfmoord gepleegd terwijl hij het tafereel live uitzond op Facebook. Niemand van de bijna 3.000 toeschouwers sloeg alarm.

Na vijf maal te zijn afgewezen door het leger, had de Indische Munna Kumar alle moed verloren. De jongen uit Agra besloot zich woensdag van het leven te ontnemen terwijl hij het tafereel livestreamede op Facebook. Een kwartier eerder postte hij zijn afscheidsbrief ook al op het sociale medium.

Hoewel er meer dan 2.750 mensen naar zijn zelfmoord keken, sloeg geen van hen alarm. De hulpdiensten werden niet gecontacteerd en ook de familie van de jongen werd niet gewaarschuwd. De overheid betreurt het incident en benadrunkt dat zijn dood waarschijnlijk vermeden had kunnen worden.

Kruidenierszaak

Kumar was de laatste maanden erg depressief. Na vijf maal door het leger te zijn afgewezen, zag hij zijn levensdroom in duigen vallen. Ook in zijn afscheidsbrief vertelt hij hoe zwaar het op hem woog dat hij zijn familie teleurstelde.

Toch was die erg begripvol voor zijn situatie. Zijn vader kocht recent nog een kruidenierszaak voor hem. Hij hoopte dat dit nieuwe project hem zou helpen zijn depressie te overwinnen.

Enkele uren voor zijn overlijden had de familie nog samen gegeten. Toen leek de jongen erg vrolijk waardoor het voor zijn omgeving moeilijk te vatten is wat er in hem omging.

Met vragen over zelfdoding kan je terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op www.zelfmoord1813.be.