Jongen krijgt kogel in het hoofd op school, twaalfjarig meisje opgepakt als verdachte

Bron: Belga 2 In een middelbare school in Los Angeles zijn twee scholieren neergeschoten in hun klaslokaal. De politie pikte een verdachte op, het gaat om een meisje van twaalf jaar. Vermoedelijk is zij ook een leerlinge van de Sal Castro Middle School.

Een 15-jarige jongen kreeg een kogel in het hoofd. Hij verkeerde even in kritieke toestand, maar is intussen stabiel. Een meisje van dezelfde leeftijd kreeg een kogel in de pols.

Drie anderen -twee leerlingen en een vrouw- liepen kleine verwondingen op als gevolg van rondvliegend glas en paniekreacties. De politie vraagt zich af hoe de verdachte het wapen kon binnensmokkelen in een school met 300 leerlingen.