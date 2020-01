Jongen in VS gearresteerd voor moord op drie kinderen en vrouw kv

19 januari 2020

02u14

Bron: AP 0 In de Amerikaanse staat Utah is vrijdag een gewapende jongen gearresteerd nadat hij vermoedelijk drie kinderen en een vrouw had doodgeschoten. Hij werd opgepakt toen hij een vijfde slachtoffer vergezelde in het ziekenhuis. Dat maakte de lokale politie zaterdag bekend.

De politie van Grantsville, een dorpje in Utah, kreeg vrijdagavond omstreeks 19 uur lokale tijd een oproep binnen over geweerschoten in een woning. Toen de agenten ter plaatse kwamen, vonden ze de lichamen van twee meisjes, een jongen en een vrouw, aldus Fields. De schutter en een vijfde - gewond - slachtoffer waren verdwenen. De speurders ontdekten later dat een persoon die aan de woning toekwam na de schietpartij het slachtoffer en de verdachte naar een nabijgelegen ziekenhuis had gebracht. Daar werd de minderjarige schutter gearresteerd en overgebracht naar een jeugdgevangenis.

Momenteel is nog onduidelijk wie de overledenen precies zijn en wat de aanleiding was voor de schietpartij. De onderzoekers vermoeden dat alle slachtoffers familie van elkaar zijn, maar weigeren informatie te geven over de schutter, behalve dat het om een jongen gaat. “We proberen de relatie tussen de overledenen en de overlevende vast te stellen”, vertelde Rhonda Fields van de politie van Grantsville zaterdag. “Wat het motief betreft: daarover hebben we niets.” Volgens Fields kan het nog tot maandag duren vooraleer de namen van de slachtoffers worden vrijgegeven.



Het vijfde slachtoffer heeft een schotwonde, maar verkeert in stabiele toestand en is niet in levensgevaar, aldus Fields. De persoon die het duo naar het ziekenhuis bracht, was niet betrokken bij de schietpartij, zegt de agente.

De jongen wordt aangeklaagd voor moord. Aangezien hij nog minderjarig is, wordt zijn identiteit niet vrijgegeven. Volgens de politie is hij de enige verdachte. Zijn relatie met de slachtoffers is niet meteen duidelijk.