Jongen filmt laatste momenten met lachende klasgenootjes tijdens schooluitstap, een uur later worden hij en 39 andere kinderen gedood door luchtraket IVI LM

13 augustus 2018

12u36

Bron: VTM Nieuws, CNN, Al Jazeera 0 Het had een leuke dag moeten worden voor een groepje schooljongens in het noorden van Jemen. Vorige week donderdag gingen ze op uitstap om te vieren dat ze hun zomerschool hadden afgewerkt. Op videobeelden die een van de jongens heeft gemaakt met zijn gsm, is te zien hoe de groep zich amuseert in de schoolbus. Maar een uur later barst de hel los: een luchtraket raakt de schoolbus. Eenenvijftig mensen, waaronder veertig kinderen, sterven.

Naast de overledenen zijn ook 79 mensen gewond geraakt. Onder hen 56 kinderen. De kinderen zijn allemaal tussen 6 en 11 jaar oud. Ook Osama Zeid Al Homran, de jongen die de vrolijke beelden heeft gemaakt, is omgekomen. Reddingswerkers hebben dit weekend zijn smartphone met de beelden gevonden in de ravage van de aanslag.

"Dit zijn kinderen!"

"Ze keken zo hard uit naar de schooluitstap", vertelt hun leraar Yahya Hussein aan CNN. "Door de oorlog zijn de meeste parken en tuinen vernield. Daarom zijn we op uitstap geweest naar een begraafplaats voor rebellen, omdat dat een van de laatste groene plekken is in de omgeving." De dagen voor de schooluitstap "konden de jongens niet zwijgen over het reisje, ze waren zo blij", zegt de leraar nog.

En dan was er die luide knal. "Er was veel rook en stof. Ik heb geen woorden voor wat er toen te zien was. Overal bloed en lichaamsdelen", getuigt Hussein. "Dit waren kinderen die kort daarvoor nog aan het lachen en spelen waren. Nu waren ze plots verminkte lichamen. Ik begon te schreeuwen: 'Dit zijn kinderen!'"

Begrafenissen

Dit weekend zijn de eerste slachtoffers begraven. Maar verschillende nabestaanden zijn nog steeds op zoek naar hun geliefde. Ouders vinden hier en daar een kledingstuk of een rugzakje dat van hun kind kon geweest zijn, maar sommige slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd.

"Wettige militaire operatie"

De luchtraket was afkomstig van de coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië. De coalitie strijdt sinds 2015 tegen de Houthi-rebellen, die gesteund worden door Iran. Saoedi-Arabië heeft ontkend dat het opzettelijk burgerdoelwitten raakt en noemt de aanval van donderdag "een wettige militaire operatie". De coalitie heeft wel laten weten het incident te bekijken. Zowel de Verenigde Staten als de Verenigde Naties pleiten voor een onafhankelijk onderzoek.

De oorlog in Jemen is de ergste humanitaire crisis in de wereld. Meer dan 22 miljoen mensen - driekwart van de bevolking - heeft dringend hulp en bescherming nodig. De meeste mensen hebben geen toegang tot voldoende voedsel, drinkbaar water en medische hulp. Al meer dan 10.000 mensen zijn omgekomen en naar schatting 40.000 anderen zijn gewond geraakt.