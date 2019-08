Jongen even hoog als snuit BMW: onmogelijk dat bestuurder hem ziet PVZ

27 augustus 2019

10u45

Bron: Mobly 44 Een vader heeft een opmerkelijke foto op Twitter gedeeld: zijn zoon meet 1m15 en komt zo net niet boven de snuit van een BMW X7 uit. De bestuurder zou zo de jongen onmogelijk kunnen zien, stelt de vader. De foto gaat viraal.

De man was met zijn zoon op stap in het Oostenrijkse hoofdstad Wenen, toen hij op het opmerkelijke tafereel stuitte. Zijn zoon, die 1,15 meter meet, is niet groter dan de snuit van de nieuwe BMW X7. De vader was zo verbaasd dat hij het beeld onmiddellijk op Twitter plaatste. Hij stelt zich vragen bij de veiligheid: “vanop de bestuurdersstoel kunnen alleen grote mensen het kind zien.”

Op Twitter zijn de reacties verdeeld. Aan de ene kant klinkt bezorgdheid over de veiligheid van kinderen op straat, maar aan de andere kant wijzen twitteraars op het vernieuwde beveiligingssysteem van de BMW. Volgens hen zou het alarmsysteem de bestuurder op tijd waarschuwen voor andere gebruikers op de baan.

Vergleich: Alter Opel. pic.twitter.com/LhGeXnM83H A Hurtado Alvarado(@ hurtado_alvardo) link