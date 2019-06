Jongen die laatst met Théo Hayez werd gezien, haalt uit naar hostel: “Ze hadden politie sneller moeten alarmeren” ADV SPS

19 juni 2019

12u03

Bron: Belga 60 De zoektocht naar Théo Hayez, de Belgische student die verdwenen is in Australië, is om 11 uur (lokale tijd) hervat in de kustplaats Byron Bay. Ondertussen ligt het hostel in Byron Bay, waar Théo verbleef op het moment dat hij verdween, onder vuur omdat ze pas na drie dagen melding maakten van de verdwijning.

De 18-jarige Théo verbleef in het WakeUp! hostel toen hij op 31 mei verdween. Normaal had hij daar op 3 juni moeten uitchecken, maar dat gebeurde dus niet. Het personeel gaf hem echter pas drie dagen later, op 6 juni, op als vermist.

Antoine Van Laethem, een Belgische rugzaktoerist uit Brussel, verbleef in hetzelfde hostel als Théo. De twee werden op de avond van de verdwijning samen gezien op camerabeelden, nadat ze een feestje hadden gebouwd. Antoine haalt nu uit naar het personeel van het hostel: “Als iemand niet uitcheckt, zou je je misschien na één dag toch al vragen kunnen stellen”, verklaarde hij aan ABC News. “Ze hadden de politie meteen moeten alarmeren toen Théo op 3 juni niet uitcheckte, in plaats van drie dagen later.” Het hostel wou niet reageren op de beschuldigingen van Van Laethem.

De zoektocht naar Théo gaat ondertussen verder. De politie is met de hulp van vrijwilligers en speurhonden op zoek naar zijn mobiele telefoon, of naar andere voorwerpen die toebehoorden aan de 18-jarige Belg. Journaliste Cathérine Moerkerke is voor VTM NIEUWS en HLN naar Byron Bay getrokken, waar ze de zoektocht op de voet volgt. “Een hele gemeenschap zoekt hier mee uit solidariteit met de ouders”, aldus Cathérine. Ze kon in Byron Bay ook met vrijwilligers spreken die meezoeken naar Théo. “Sommigen van ons zijn ouders”, geven ze aan als reden voor hun deelname aan de zoektocht.

De zoekacties vinden nog altijd plaats in de omgeving van de vuurtoren van Byron Bay, waar het laatste gsm-signaal van de 18-jarige jongeman geregistreerd werd. De politieactiviteiten hebben zich intussen wel verplaatst naar een klif ten westen van de vuurtoren, tussen The Pass en Wategos Beach. Dat strand is via een steil wandelpad te bereiken vanaf de vuurtoren van Cape Byron.

De politie zet onder meer speurhonden in bij haar pogingen om een spoor van de Belg terug te vinden, zo bevestigt een woordvoerder van de politie van de staat New South Wales aan Belga. “We zijn ongerust omdat er sinds enige tijd geen activiteiten op de sociaalnetwerksites, geen telefonische activiteiten en geen financiële transacties meer zijn”, zegt politie-inspecteur Matt Kehoe in de Australische media.

Op 1 juni had een zendmast het laatste signaal van de mobiele telefoon van de student geregistreerd in de omgeving van de vuurtoren. Théo Hayez uit Overijse verdween eind mei in Byron Bay in de Australische staat New South Wales. Het stadje, zo’n 150 kilometer ten zuiden van Brisbane (Queensland), heeft ongeveer 9.000 inwoners maar is wel een populaire trekpleister onder backpackers en een hotspot voor surfers. Het is een smeltkroes van culturen en nationaliteiten, met een bruisend nachtleven dat niet moet onderdoen voor grootsteden als Sydney en Brisbane.

Surfmekka

Het surfmekka heeft kilometers aan uitgestrekte stranden en wordt, met Cape Byron als meest oostelijke punt van het Australische vasteland, langs alle kanten omgeven door drassig bushland en moerassen. Allemaal factoren die de zoektocht voor de politie er niet makkelijker op maken.

Het is in deze omstandigheden dat Théo op 31 mei rond 23 uur verdween. Hij werd voor het laatst gezien toen hij de nachtclub Cheeky Monkeys in Byron Bay verliet. Sindsdien kwam er geen teken van leven meer.

