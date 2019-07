Jongen die gruwelijk verminkt raakte bij mislukte chemieproef van lerares krijgt 53 miljoen: “Ik voelde hoe ik in brand stond” KVDS

03 juli 2019

10u25

Bron: NY Post, CNN, The Washington Post 4 Buitenland Een Amerikaanse middelbareschoolleerling die meer dan vijf jaar geleden zwaargewond werd toen een chemieproef van zijn leerkracht fout ging, krijgt een schadevergoeding van 60 miljoen dollar (53 miljoen euro). Alonzo Yanes (21) is voor het leven verminkt en hoewel hij en zijn familie tevreden zijn met de uitspraak van de rechtbank in New York, verklaarden ze dat ze het geld zo zouden teruggeven “als er een mogelijkheid was om het incident ongedaan te maken”.

De feiten gebeurden op 2 januari 2014 in de Beacon High School in Manhattan. Lerares Anna Poole wilde het ‘regenboogexperiment’ demonstreren, dat toont hoe verschillende zouten verschillende kleuren vlammen produceren. Er ontstond echter een vuurbal, die Alonzo vreselijk verbrandde. Hij liep derdegraadsbrandwonden op over een derde van zijn lichaam, waaronder zijn gezicht, zijn hals, zijn armen en zijn handen.





Tijdens het proces getuigde Alonzo over wat hij meemaakte. “Ik voelde hoe ik in brand stond en er was niets dat ik kon doen”, klonk het. “Ik kon de vlammen niet doven. De pijn was ondragelijk.”

Huid

De jongeman lag vijf maanden in het ziekenhuis, waar hij zware behandelingen onderging. Er werd huid van overleden donors getransplanteerd, net als huid van zijn eigen benen en hoofd. Hij vertelde de jury ook hoe het weefsel van zijn oor langzaam afstierf en weggesneden moest worden. En hoe het verlies van zweetklieren en zenuwen maakte dat hij het de hele tijd warm had. Hij heeft ook geen gevoel meer in de stukken huid die verbrand raakten. Hij moet nog altijd behandelingen ondergaan en er gaat volgens zijn advocaat geen dag voorbij dat hij geen pijn heeft.





Volgens de jongeman negeerde zijn lerares een hele reeks veiligheidsvoorschriften toen ze het experiment deed. Zo goot ze erg brandbaar methanol rechtstreeks uit een flesje op het zout, in plaats van een pipet te gebruiken waarmee ze de stof drup voor drup kon toedienen. Zijn advocaat drukte er ook op dat de leerlingen veel te dichtbij zaten tijdens de demonstratie. En dat de klas geen dampkap had waardoor eventueel schadelijke gassen afgevoerd kon worden.

Alonzo – die intussen animatie studeert aan de School of Visual Arts – vertelde dat zijn lijden nog lang niet geleden is en onthulde de vreselijke impact die zijn littekens nog steeds hebben. Hij vertelde dat hij zich een ‘freak’ voelt en dat zijn onzekerheid over zijn uiterlijk een relatie in de weg staat. Hij getuigde ook dat hij soms zijn bril afzet zodat hij de starende blikken op straat niet hoeft te zien.

Naast de lerares – die intussen niet meer voor de klas staat, maar administratief werk verricht – stond ook het departement onderwijs van de stad terecht, omdat het leerkrachten niet genoeg gewaarschuwd zou hebben voor de gevaren van het bewuste experiment. Volgens hun advocaten ging het ‘gewoon’ om een ‘freak accident’ tijdens een “routineproefje”. De stad drukte er tegelijk op dat het bewuste experiment niet meer wordt uitgevoerd in klassen sinds het incident.

Nalatigheid

De jury vond na beraad zowel het departement onderwijs als de lerares schuldig aan nalatigheid en ‘substantiële’ nalatigheid. De stad nam het echter voor de lerares op. Daardoor wordt ze niet persoonlijk aansprakelijk gesteld voor het incident.

Alonzo en zijn familie vroegen ruim 70 miljoen dollar (62 miljoen euro) schadevergoeding, de stad wilde hooguit 5 miljoen dollar (4,4 miljoen euro) betalen. De rechter volgde uiteindelijk vooral de jongeman en legde het bedrag vast op 60 miljoen dollar (53 miljoen euro). “Ik zou eigenlijk nog veel meer willen toekennen, maar we zijn voor een compromis gegaan”, zei ze nog.

Alonzo krijgt de helft van het bedrag voor de pijn en het leed dat hij al meemaakte en de andere helft voor de pijn en het leed die hem in de toekomst nog wachten. Het bedrag zal uitgekeerd worden over een periode van 54 jaar.

Armen

Ook een andere leerling kreeg een schadevergoeding. Julia Saltondstall liep brandwonden op aan haar armen en kreeg 750.000 dollar (665.000 euro) toegekend.

De stad aanvaardt de uitspraak, maar bekijkt naar eigen zeggen wel de wettelijke mogelijkheden om het toegekende bedrag te verlagen “zodat het in overeenstemming is met schadevergoedingen die in het verleden al werden toegekend in soortgelijke dossiers”.

Er zouden de afgelopen 15 jaar nog zeker twee andere ongevallen gebeurd zijn in de Verenigde Staten met het zogenaamde ‘regenboogexperiment’.

