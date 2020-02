Jongen (9) redt stikkend neefje met heimlichmanoeuvre dankzij YouTubefilmpjes en poster op school PVZ

01 februari 2020

19u48

Bron: CNN 0 Een poster in zijn school en enkele YouTubefilmpjes, meer had de 9-jarige Timothy niet nodig om te weten wat hij moest doen toen zijn neefje stikte in een snoepje.

Timothy en zijn familie bezochten een rodeo in het Amerikaanse Tennessee, wanneer zijn neefje plots geen adem meer kreeg. “Hij was aan het wenen en stampte met zijn voeten op de grond terwijl hij naar zijn keel greep,” vertelde de negenjarige jongen aan het Amerikaanse WREG. “Onze oma hield hem ondersteboven en opa klopte op zijn rug, zo wist ik dat er iets mis was.”

De jongen herinnerde zich enkele filmpjes over het heimlichmanoeuvre en een poster die in stappen uitlegde wat je moest doen bij verstikking. Hij zette zich op zijn knieën en hield zijn neefje, Connor, in de heimlichgreep. Hij kreeg zo de snoep uit zijn keel en redde het leven van zijn neefje.

Held

Toen het nieuws over Timothy’s heldendaden bekend raakte, was hij het gespreksonderwerp op de hele school. “We weten nooit wat ze oppikken wanneer ze iets zien" vertelde zijn kleuterleidster Wardlow aan WREG. “Weten dat zo’n kleine poster het leven van zijn neef heeft gered, is verbazingwekkend.”

De posters waren volgens haar zelfs ouder dan de jongen zelf. Ze herinnert zich hoe ze die de posters meer dan 14 jaar geleden zelf aan de muur van de cafetaria ophing.

De leraar hoopt dat het verhaal haar leerlingen zal inspireren om meer aandacht te besteden aan de posters en te onthouden dat ze op een dag ook een leven kunnen redden.