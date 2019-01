Jongen (9) met terminale kanker vocht als een leeuw om geboorte van zusje nog mee te maken. Net voor zijn dood poseerde hij trots met Millie Karen Van Eyken

09 januari 2019

13u48

Bron: New York Post, Courier Mail 49 Een Britse jongen met terminale kanker was vastbesloten om lang genoeg te blijven leven zodat hij zijn toekomstige zusje zou kunnen ontmoeten en mee haar naam zou kunnen kiezen. De negenjarige Bailey Cooper maakte die droom waar en kon kleine Millie nog in zijn armen houden vooraleer hij stierf. Hij was zo trots als een pauw. Tegen zijn ouders zei hij: “Jullie mogen maar twintig minuten huilen als mijn hart stopt met kloppen.”

Al vijftien maanden was Bailey tegen de ziekte aan het vechten, maar de geboorte van zijn zusje wilde hij koste wat kost nog meemaken. Hij hield al die tijd vol voor zijn zusje. Hij wilde haar zien. Hij wilde haar omhelzen. Hij wilde er zijn voor haar. En hij vocht moedig verder. Tegen de verwachtingen van alle artsen in haalde hij de geboorte.

Mama Rachel (28) beviel in november van een wolk van een baby. Bailey koos de naam ‘Millie’ uit voor zijn geliefde zusje waar hij zo lang had op gewacht. De dag voor hij stierf, werd nog een foto van de jongen genomen terwijl hij zijn zusje in de armen hield.

“We dachten niet dat hij het zo lang zou kunnen volhouden, maar hij was echt vastbesloten om Millie te ontmoeten,” zei Rachel. Papa Lee (30) voegde eraan toe: “Artsen vreesden dat hij zou sterven voor de geboorte van zijn zusje. Maar hij bleef vechten. Op weg naar het ziekenhuis zei hij: ‘We zouden haar de naam Millie moeten geven’.”

“Na de geboorte omhelsde Bailey haar meteen en deed alles wat een oudere broer zou doen: hij hielp mee met het verversen van de pamper, hij waste haar en zong voor haar”, zo vertelde Rachel.

Lijst met cadeautjes

Maar nadat hij zijn zusje had ontmoet, begon hij snel achteruit te gaan. Hij gleed stilaan weg. Wellicht zou hij kerstmis niet halen. Zijn ouders moedigden hem toch aan om een lijst met cadeautjes te maken die hij graag zou krijgen met kerst. Ze merkten dat hij geschenken had uitgekozen met zijn jongere broertje Riley (6) in gedachten. Altijd dacht hij aan anderen.

Steeds meer beseffende dat hij zou sterven, plande hij nog zijn eigen begrafenis en vroeg aan iedereen om verkleed als superheld te komen. “Als ik sterf”, zei hij, “mogen jullie maar twintig minuten huilen. Jullie moeten voor Riley en Millie zorgen.”

Op 22 december belandde Bailey in het ziekenhuis. Hij zou het hospitaal niet meer verlaten. Op kerstavond blies de jongen zijn laatste adem uit.

Maar één ding is zeker: voor zijn jongere broer en zusje zal hij altijd hun superheld blijven.