Jongen (8) vertrekt met banaan, boeken en spaarvarken in rugzak helemaal alleen op wereldreis, maar lang duurt zijn avontuur niet HAA

05 april 2019

17u43

Bron: The Independent 3 Een Russisch jongetje dat de wereld wou rondreizen heeft deze week een poging ondernomen om die droom waar te maken. Alleen is hij niet ver geraakt. De moeder van het 8-jarige kind gaf haar zoon als vermist op, waarna de politie al na een paar uur zijn plannen dwarsboomde.

De 37-jarige moeder uit Astrakhan, in het zuiden van Rusland, had de jongen even alleen gelaten om zijn zusje naar de crèche te brengen. Toen ze thuiskwam was haar zoon nergens te bespeuren. In zijn kamer vond de vrouw een briefje waarop de 8-jarige had geschreven dat hij een wereldreis wilde maken. Ze verwittigde de politie, die meteen een grote zoekactie opzette.

Een paar uren na zijn verdwijning werd de jongen veilig en wel aangetroffen, wandelend op een brug over de Volga in de stad. Eerder had de jonge avonturier drie verschillende bussen genomen, maar naar verluidt wilde hij zijn reis liever te voet verderzetten. Aan de politie zou de jongen ook gezegd hebben dat hij moe was en wel wat rust kon gebruiken.



Het is niet duidelijk welke afstand het kind al had afgelegd toen hij werd gevonden. Zeker is wel dat de jongen niet helemaal onvoorbereid de deur uitging. In zijn rugzak vonden agenten een aantal encyclopedieën, een speelgoedvliegtuigje, een spaarvarken en een banaan.

Het Russisch ministerie van Binnenlandse Zaken, dat het verhaal de wereld instuurde, deelde een foto van de spullen op haar website. Agenten brachten de jongen terug naar zijn moeder, waarna de verdwijningszaak gesloten werd.