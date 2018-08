Jongen (8) loopt meerdere botbreuken op nadat tiener hem van megaglijbaan gooit kv

02 augustus 2018

18u16

Bron: ANP, CBS 0 De Amerikaanse politie heeft een man opgepakt die dinsdag een achtjarige jongen van een grote waterglijbaan heeft gegooid in een attractiepark in Apple Valley, Minnesota. De verdachte bekende later dat hij zich ergerde aan de wachttijd, berichten Amerikaanse media. Het kind liep door de val van ruim negen meter meerdere botbreuken op.

De aanval kwam volgens getuigen uit het niets. De achttienjarige dader stond achter het jonge slachtoffer te wachten op zijn beurt. "Er was geen ruzie, geen geduw, geen gesprek: deze persoon gooide gewoon dit arme kind omlaag", zei de lokale politiechef. De achtjarige belandde op het beton en is meerdere keren geopereerd.

De politie zegt dat de achttienjarige verdachte Roman Adams een ontwikkelingsstoornis heeft. Adams was onder begeleiding aanwezig in het Apple Valley Aquatic Center, maar het is onduidelijk of die begeleider ook in de rij stond. De tiener werd gearresteerd.

De politie spreekt over een alleenstaand incident: het park trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers, maar in 20 jaar tijd zou nooit iets vergelijkbaars zijn voorgevallen. Het park werd voor de rest van de dag gesloten.