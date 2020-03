Jongen (7) met zeldzame hersenaandoening herstelt dankzij therapiehond: “Zonder Leo zou Oscar het opgegeven hebben” LH

05 maart 2020

16u14

Bron: Daily Mirror 0 Toen de kleine Oscar drie jaar was, vertelden de dokters zijn ouders dat ze zich moesten voorbereiden op het ergste. De jongen ging snel achteruit door een uiterst zeldzame hersenaandoening, maar is nu al jaren aan de betere hand dankzij therapiehond Leo.

“We hadden helemaal niet verwacht dat hij erdoor zou komen”, zegt Oscars mama Zoe aan Daily Mirror. “Hij reageerde helemaal niet meer en zijn hartslag ging door het dak. Hij had 26 buisjes in zijn lichaam, zes hersensondes en machines moesten hem in leven houden.” Haar zoontje lijdt aan acute encefalomyelitis, een ontsteking aan het ruggenmerg en de hersenen waardoor het lichaam niet meer zelfstandig kan functioneren.

Maar toen, vier jaar geleden, bedachten de dokters van het kinderziekenhuis van de Zuid-Engelse stad Southampton een heel andere behandeling voor de jonge Oscar. “De artsen vroegen of we er een therapiehond wilden bijhalen”, aldus. “Ik schrok bij de gedachte aan een hond op de afdeling intensieve zorgen. Artsen zeiden dat ik met Oscar moest blijven praten zodat hij mijn stem kon horen. Ik beloofde hem dat ik hem een ​​hond zou cadeau doen als hij erdoor zou komen. Dat is alles wat ik steeds weer tegen hem zei.”

De artsen huilden, het was een echt wonder. Hij had zijn gezicht niet bewogen, er bewoog helemaal niets. En toen glimlachte hij Mama Zoe

Toen hond Leo de kleine Oscar aan diens ziekenhuisbed een pootje gaf, gebeurde iets miraculeus: de hartslag van de jongen zakte. “Het was geweldig. De artsen huilden, het was een echt wonder. Hij had zijn gezicht niet bewogen, er bewoog helemaal niets. En toen glimlachte hij”, herinnert Zoe zich die dag in oktober 2016 nog goed. Ondertussen gaat het langzaamaan beter met Oscar. Sindsdien hebben kind en hondje zelfs een speciale band opgebouwd.

“We hebben veel verschillende behandelingen geprobeerd, maar niets is vergelijkbaar met hoe Leo hem heeft geholpen”, aldus Zoe nog. “Als Leo er niet was geweest, zou Oscar het hebben opgegeven. Leo is sindsdien aan zijn zijde gebleven.”

De heldhaftige viervoeter maakt nu kans op een prijs op Crufts, de belangrijkste en meest prestigieuze hondenwedstrijd ter wereld.