Jongen (7) doodgestoken in Basel terwijl hij van school naar huis stapt: 75-jarige vrouw opgepakt SVM

21 maart 2019

20u31

Bron: Belga 0 In de Zwitserse stad Basel is een jongen van zeven jaar op de terugweg van school naar thuis gedood. Een vrouw van 75 jaar wordt ervan verdacht het kind te hebben neergestoken. De jongen overleed kort na zijn overbrenging naar het ziekenhuis. Over het motief van deze bizarre daad tast de politie voorlopig in het duister.

De vrouw is opgepakt, zo laat het parket van de Zwitserse grensstad weten. Ze wordt nog altijd verhoord. Het is niet duidelijk of de vrouw en het slachtoffer elkaar kenden.

De jongen was rond 12.30 uur onderweg naar huis toen hij op straat werd neergestoken. Een lerares vond het zwaargewonde kind op straat en haalde er een spoedarts bij. Het kind werd naar een ziekenhuis gebracht en meteen geopereerd, maar dat mocht niet baten. De jongen bezweek aan de verwondingen. De politie is op zoek naar getuigen van het dodelijke incident.

