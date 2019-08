Jongen (6) die van tiende verdieping Tate Modern werd geduwd, herstelt van “twee lange en zware operaties” ttr

19 augustus 2019

11u17

Bron: The Guardian, BBC 0 buitenland De ouders van het 6-jarige jongetje dat begin augustus door een tienerjongen (17) van de tiende verdieping van het Tate Modern in Londen werd gegooid, hebben in een verklaring gezegd dat hun zoontje momenteel herstelt in het ziekenhuis van “twee lange en zware operaties”. De precieze impact van de tragische gebeurtenis op zijn verdere leven is nog niet duidelijk, zo verklaarde de familie van het slachtoffer.

De familie uit Frankrijk reisde op vier augustus naar Londen waar ze Tate Modern, een museum voor moderne kunst aan de oevers van de Theems, bezochten. Daar werd hun zoontje door een tienerjongen van een observatieplatform op de tiende verdieping naar beneden gegooid. Hij kwam terecht op een dak ter hoogte van de vijfde verdieping van het museum. Het kind had een hersenbloeding, breuken aan de armen, benen en ruggenwervel.

“Onze zoon heeft twee lange en zware operaties ondergaan, maar hij leeft en vecht met al zijn kracht. We blijven hoopvol”, zeggen de ouders van het slachtoffer in een verklaring. “Zijn toestand is stabiel, maar de volledige omvang en de ernst van zijn verwondingen is nog niet duidelijk”.



Daarnaast bedankten ze alle mensen die hun steentje hebben bijgedragen aan de geldinzamelingsactie, die 44.000 euro opleverde. “We willen jullie bedanken voor jullie giften en vriendelijke steunbetuigingen. Zoveel menselijkheid helpt ons om door te gaan in deze tragische beproeving. We hopen jullie zo snel mogelijk beter nieuws te kunnen geven”, klinkt het. Het geld zal onder meer gebruikt worden om de medische kosten te dekken.

Psychiatrisch onderzoek

De 17-jarige tiener die het kind naar beneden gooide zit vast in een gesloten centrum voor minderjarigen. Volgens verschillende ooggetuigen, die de dader vasthielden tot de politie arriveerde, zag de jongen er uitwendig erg kalm uit.

Het motief van de dader, die wordt beschuldigd van poging tot moord, is nog niet duidelijk. Volgens de politie kenden de dader en het slachtoffer elkaar niet. Hun namen worden niet bekendgemaakt, zo verklaarde de Britse politie eerder. Het proces zal op 3 februari 2020 van start gaan.

