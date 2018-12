Jongen (4) moet voor 22ste keer onder het mes. Hij is dol op schildpadden en nu stuurt iedereen hem foto’s van de dieren om hem te troosten KVDS

Bron: The Washington Post 0 Een Amerikaanse jongen die door een aandoening aan zijn rug al voor de 22ste keer geopereerd moest worden, is op een prachtige manier getroost door mensen van over de hele wereld. Jack Mickey (4) is helemaal weg van schildpadden en kreeg na een oproep van zijn mama een heleboel filmpjes, foto’s en leuke weetjes toegestuurd over zijn favoriete dier. Om zijn gedachten een beetje af te leiden van alle miserie die hij moet doorstaan in het ziekenhuis.

Progressieve infantiele scoliose heet de aandoening waar de kleine jongen uit Oklahoma aan lijdt. Dat is een afwijking van de ruggengraat die zelden voorkomt op zijn leeftijd. En omdat hij zo jong is, kan het problemen met zijn hart en longen tot gevolg hebben.

Harnas

Sinds hij 9 maanden is, moet Jack een harnas dragen rond zijn romp. Dat doet zijn ruggengraat recht groeien en voorkomt dat zijn ribben zijn hart en longen doorboren. “We noemen zijn harnas zijn ‘schild’”, zegt mama Sandy aan de Amerikaanse krant The Washington Post. “Hij was erg ontdaan toen hij ontdekte dat hij zijn hoofd niet naar binnen kon trekken.”





Omdat sommige schildpadden dat ook niet kunnen – onder meer slangenhalsschildpadden, die in het water leven – besloot Jack dat hij zou doen alsof hij zo een diertje was. “Hij is verliefd geworden op een schildpad die van water houdt en net dat is iets wat hij zelf moet vermijden. Hij kan niet zwemmen en mag niet in bad. Want water is de aartsvijand van zijn gips.” (lees hieronder verder)

Jack loves #turtles, esp #seaturtles. But the Mehta cast he wears for condition is plaster. He can't take baths, swim, go to splashpad. But when cast life is done & we're moving to next treatment, you can bet we'll take most epic water vacay. Prob to swim w/ turtles #Turtles4Jack pic.twitter.com/fr65QKTgG1 Sandy Mickey(@ NatureGirlTech) link

Het ergste aan leven in een harnas is echter dat hij om de zes tot acht weken naar het ziekenhuis moet, waar zijn gips los wordt geknipt en opnieuw wordt aangebracht, zodat die mee kan groeien met zijn lichaam. Het is een rit van 10 uur naar het gespecialiseerde medisch centrum, gevolgd door een hele dag van consultaties en tests. Daarna volgt een complexe en urenlange operatie onder volledige narcose. “Als die achter de rug is, wil Jack door niemand meer aangeraakt worden”, aldus mama Sandy. “Dan heeft hij het even gehad.”

Oproep

En dat is waar de schildpadden hun intrede maken. Vorige week maandag lanceerde Sandy een oproep op Twitter om hulp. “Hoe ouder hij wordt, hoe lastiger de periode net na de operatie”, schreef ze. “Jack is dol op schildpadden. Kan iedereen zijn favoriete foto’s van schildpadden twitteren (die je zelf gemaakt hebt) of leuke weetjes delen om zijn gedachten te verzetten?” (lees hieronder verder)

Jack is having surgery #22 on Fri. He wears permanent torso cast for rare spine disorder. As he gets older post-op is harder. Jack ADORES #turtles. Will anyone tweet fave turtle pics (you've taken) or facts/stories to him for after surgery? #Turtles4Jack #herpetology #herp pic.twitter.com/OaxWYEnVGB Sandy Mickey(@ NatureGirlTech) link

De hashtag #Turtles4Jack kreeg flink wat gehoor. Er stroomden honderden reacties binnen van over de hele wereld. “Dit zijn enkele gopherschildpadden die in Florida leven. Wist je dat ze gangen graven die meer dan 6 meter diep zijn en 15 meter lang? Ze zijn flinke gravers!”, schreef iemand. En iemand anders deelde een prachtig kiekje van op vakantie. “Dit is een vriendje dat ik maakte terwijl ik aan het snorkelen was in de Bahama’s afgelopen zomer. Het is een soepschildpad. Ze eten meestal zeegras en andere planten als ze ouder worden, maar de jongen zijn eigenlijk carnivoren.” (lees hieronder verder)

Hi Jack! Here are some gopher tortoises that live down in Florida. Did you know they dig burrows that can be more than 20 feet deep and 50 feet long? Those are some powerful diggers! pic.twitter.com/8AuQoPg4xn Elise Bennett(@ BrakesforSnakes) link

This is a friend I made snorkeling in the Bahamas this past summer! She is a green sea turtle! They mostly eat seagrass and other plants when they get older but young green turtles are actually carnivorous! pic.twitter.com/G3wN15Er6h Meagan Downing(@ MCDphysteach) link

En het werkte. Vrijdag, na de operatie – een moment dat hij meestal huilt en smeekt om naar huis te mogen gaan – keek hij zijn ogen uit. “De tweets kwamen onder meer uit Spanje, Australië, Peru, Costa Rica en Hawaii”, aldus Sandy. “Jack was helemaal gebiologeerd en dat maakte dat het medisch personeel geen problemen had bij de nazorg.”

Het was extra leuk, omdat Jack zelf moeilijk naar buiten kan vanwege het risico voor zijn harnas. Als het beschadigd zou raken, zou hij meteen naar het ziekenhuis moeten en kan het zijn herstel in gevaar brengen. Het weegt tussen 1,4 en 1,8 kilogram en maakt dat hij makkelijk oververhit raakt als het warm is. Als het boven de 24 graden gaat, krijgt hij dan ook een speciale jas met ijs aan.

Onvergetelijke reis

Het gezin kijkt dan ook uit naar de dag dat het harnas definitief af mag. “Hopelijk komt die ooit”, aldus mama Sandy. “We willen dan op een onvergetelijke reis gaan en samen in het water spelen.” Ze willen dan ook ingaan op het aanbod van hun internetvrienden om een bezoekje te brengen aan enkele wetenschappelijke projecten rond schildpadden en dierenparken.

En ze willen op dat moment ook nog iets anders doen. “We hebben alle 21 harnassen die Jack al droeg, bijgehouden. Ze hebben Jack al die jaren beschermd. Als hij ze niet langer nodig heeft, willen we ze in het water gooien en ze laten oplossen”, klinkt het nog.