Jongen (19) die ouders en zusje verloor bij vulkaanramp, volgt hun uitvaart vanuit ziekenhuisbed: “Ik wil dat mijn familie herinnerd wordt om wie ze waren, niet om hun dood” IB

30 december 2019

07u44

Bron: New Zealand Herald, news.com.au 2 De Australische tiener Jesse Langford, die als enige van zijn familie begin deze maand de vulkaanuitbarsting op het Nieuw-Zeelandse White Island overleefde, heeft vanaf zijn ziekenhuisbed in het brandwondencentrum van het Royal North Shore Hospital in Sydney de uitvaartdienst van zijn ouders en zusje gevolgd. “Ik zal jullie mijn hele leven lang in mijn hart houden”, klonk het emotioneel.

Het gezin was 9 december op excursie op White Island toen de vulkaan uitbarstte. Jesses vader Anthony (51) en moeder Kristine (46) verloren direct hun leven bij de uitbarsting, het lichaam van zijn zusje Winona is nooit gevonden. Voor haar lagen naast de kisten van haar ouders bloemenkransen in het Marist College North Shore Auditorium in het noorden van Sydney waar de uitvaartdienst plaatsvond. Voorafgaand aan de dienst vroeg de opa van Jesse de 700 aanwezigen om te gaan staan en te zwaaien naar de camera die de dienst livestreamde voor Jesse. Daarop brak een spontaan applaus uit voor de jongen.

De 19-jarige Jesse kon de uitvaartdienst zelf niet bijwonen omdat hij nog steeds met zware brandwonden in het ziekenhuis ligt. Hij volgde alles met zijn vriendin aan zijn zijde via een livestream. De jongen liet een tekst voorlezen waarin hij zijn ouders en zusje prees. Hij schreef dat hij zich “niet kon voorstellen zonder één gezinslid verder te moeten leven, laat staan drie”. Toch is hij “vastbesloten met de steun en liefde van de rest van zijn familie door de pijn heen te gaan en hier doorheen te komen. Ook hoopte hij dat zijn ouders en zusje “worden herinnerd om wie ze waren en om hun waarden en niet als ‘de mensen die op de vulkaan stierven’”.

lees verder onder de foto:

“Deze laatste paar weken hebben me geleerd dat wanneer je het moeilijk hebt, je een extra innerlijke kracht vindt die je dwingt door te gaan, door je emotionele en fysieke pijn heen. Zelf heb ik troost gevonden in het praten met dierbaren over de pijn die ik ervaren heb en door steeds te opnieuw te vertellen wat mijn familie en ik doorstaan hebben. Wanneer het allemaal te veel lijkt, moet je eraan denken dat je altijd net dat beetje extra in je hebt om voorwaarts te blijven gaan”, klonk het moedig.

“Verlies van twee rotsen”

Het verlies van zijn ouders betekent voor de jongen het verlies van “zijn twee rotsen”. “Mijn moeder was een van mijn rotsen door al mijn ups en downs en ik zal haar onbeschrijfelijk hard missen. Iedereen die mijn moeder kende, zal zich de positieve impact herinneren die ze op het dagelijkse leven had met haar lach en vreugde die een hele kamer deed oplichten”, klonk het warm.

“Met mijn vader verlies ik mijn rechterhand”, ging Jesse verder. “Hij zal altijd een impact op mijn leven hebben door de waarden en lessen die hij mij door de jaren heen geleerd heeft. Net zoals mijn moeder was vader er altijd voor me en hij deed alles voor zijn zoon. Hij gaf me de kracht om altijd sterk te blijven, hoe uitzichtloos de situatie ook was. Mijn vader was mijn beste maatje. Hij was altijd degene naar wie ik toeging als ik iemand nodig had om te praten. Ik ga hem zo hard missen elke dag.”

lees verder onder de foto

“Verlies van beste vriendin”

Tot slot eerde Jesse zijn twee jaar jongere zusje Winona. “Het verlies van Winona doet nog het meest pijn, omdat ze altijd aan mijn zijde stond als een beste vriendin. Dat ik geen fatsoenlijk afscheid van haar heb kunnen nemen aangezien ze nog steeds vermist is, maakt het extra zwaar. Een zus te hebben die zoals een beste vriend voor je is, is zo zeldzaam. Dat maakt het ook zo veel moeilijker om haar te moeten missen. Als haar grote beschermende broer zou ik alles voor Winona gedaan hebben en het breekt m’n hart dat dit niet langer mogelijk is. (…) Ik hou van jullie mama, papa en Winona en ik houd jullie de rest van mijn leven in mijn hart.”

19 dodelijke slachtoffers

Op het ogenblik van de uitbarsting op 9 december bevonden 47 mensen zich op White Island. Het ging om toeristen uit Nieuw-Zeeland, Australië, de Verenigde Staten, Duitsland, China, Maleisië en het Verenigd Koninkrijk. Het hele gezin Langford uit Sydney was net als vele andere slachtoffers op reis met het cruiseschip Ovation of the Seas.

De vulkaanramp in Nieuw-Zeeland heeft tot nu toe 19 levens geëist. Twee lichamen, onder wie dat van Winona, zijn nooit teruggevonden.