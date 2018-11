Jongen (18) ontdekt bijna 800.000 euro op zijn rekening en dan slaat de paniek toe Karen Van Eyken

Bron: Die Welt 0 Groot was de verbazing van een 18-jarige Duitse jongen toen hij zijn bankrekening nakeek. Hij had bijna 800.000 euro ontvangen van een onbekende afzender. Het gebeuren maakte de jonge ontvanger van de som erg angstig. Nadien bleek dat het ging om een fout van Deutsche Bank die het voorval minimaliseert.

De tiener uit de Duitse deelstaat Brandenburg was verbijsterd toen hij op 27 november de status van zijn zichtrekening onder ogen kreeg. Hij had van een onbekende afzender een duizelingwekkende som ontvangen. Als afzender stond er gewoon een lettercombinatie vermeld.

Geschokt

De jongen reageerde geschokt. Hij vreesde dat hij betrokken was geraakt bij een financiële transactie die niet koosjer was. Hij had angst voor de gevolgen. De volgende dag boekte Deutsche Bank het geld weer over.

De vader van de jongen is woedend over dit incident. “Het geeft geen gerust gevoel te weten dat de bank zo’n fout zo laat opmerkt”, zei de man in een interview met Die Welt. Zijn zoon was extreem ongerust. En bovendien was het geld kennelijk voor iemand anders bedoeld die het minstens een dag had moeten missen. “Van een bedrijf als Deutsche Bank verwacht ik gewoon dat dergelijke fouten niet gebeuren”, aldus de vader.

Gevraagd om een reactie beperkte de financiële instelling zich tot enkele algemeenheden over overschrijvingen. Deutsche Bank wikkelt per dag ontelbare transacties af met een totale waarde van 450 tot 500 miljard euro, verklaarde een woordvoerder. De afgelopen drie jaren heeft de bank miljoenen geïnvesteerd om het betalingsverkeer te beveiligen. “We gebruiken moderne technologieën om ervoor te zorgen dat verrichtingen betrouwbaar en op een klantvriendelijke manier verlopen”, klonkt het.