Jongen (18) gaat onder het mes om milt te verwijderen. Maar chirurg neemt verkeerde orgaan weg Karen Van Eyken

16u50

Bron: Huffingtonpost.de, Bild 0 thinkstock Het lijkt wel het scenario van een horrorfilm. Maar een 18-jarige patiënt maakte wel degelijk het ondenkbare mee. Toen hij vorige week wakker werd na zijn operatie in een ziekenhuis in Bremen, bleek dat het verkeerde orgaan was weggenomen.

Vol vertrouwen legde Kerim Uçar zijn lot in handen van de chirurgen. Hij lijdt sinds zijn kindertijd aan de bloedziekte sferocytose waardoor een verwijdering van de milt zich opdrong. Maar toen hij zijn ogen na de ingreep weer opende, zat zijn milt er nog steeds. Een gezonde nier daarentegen was weggenomen.

De moeder van de 18-jarige jongen vertelde aan de Duitse krant Bild: "Ze zeiden dat de operatie was fout gelopen en dat ze een nier hadden weggenomen." De vergissing werd na de operatie vastgesteld. De ouders van de jongen dienden daarop klacht in. Het gerecht zal nagaan of er nalatigheid in het spel is.

Het is vooralsnog onduidelijk wanneer de milt bij hun zoon dan wel zal verwijderd worden.