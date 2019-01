Jongen (16) sterft voor ogen van ouders in lawine in Oostenrijk IB

10 januari 2019

02u47

Bron: ANP, Belga 0 Een 16-jarige jongen is woensdag bij het skiën in Oostenrijk om het leven gekomen. De jongen werd voor de ogen van zijn ouders en broer meegesleurd door een lawine en stierf. Het ongeval gebeurde bij St. Anton am Arlberg, in het westen van het land.

De familie, met de dubbele Duits-Australische nationaliteit, was buiten de piste toen ze in de namiddag op een heel steil stuk niet meer verder konden. De jongen belde de hulpdiensten, maar toen die onderweg waren werd hij meegesleurd door een lawine. Na ongeveer twintig minuten konden de hulpdiensten de tiener bevrijden, ze slaagden er echter niet in hem te reanimeren.

Geen nooduitrusting

Volgens een woordvoerder van de politie beschikte de familie niet over een nooduitrusting, zoals een schop of een lawinepieper.

In het skigebied Wildkogel in Oostenrijk werden woensdag zes scholieren uit Duitsland meegesleurd door een lawine, maar zij slaagden er wel in zich in veiligheid te brengen.

Door de zware sneeuwval geldt in delen van Oostenrijk het hoogste lawine-alarm.

