Jongen (16) steekt 13-jarig meisje met aardappelschilmesje in hand als ze vriendin te hulp schiet Redactie

25 augustus 2019

20u39

Bron: AD.nl 2 Nederland Een tiener van ongeveer 16 jaar oud heeft aan het eind van de middag een meisje van 13 met een aardappelschilmesje in haar hand gestoken bij een speeltuintje in het Nederlandse Doetinchem (provincie Gelderland). Ze zou een vriendinnetje van 14, dat door de jongen bij de keel werd gegrepen, hebben willen helpen.

Het incident gebeurde bij een speeltuintje aan de Seinhorststraat, rond 16.45 uur. Via Burgernet werd een bericht verspreid met een signalement van de jongen. Die zou zich inmiddels hebben gemeld bij de politie.

Het conflict zou ontstaan zijn tussen zes jongeren. Drie van hen, twee jongens en een meisje, zaten op een bankje wat te eten toen drie meisjes voorbijkwamen. Er ontstond een woordenwisseling, waarop een jongen van ongeveer 16 jaar het meisje in haar hand stak met vermoedelijk een zakmes.

Volgens de drie meisjes van 16, 14 en 13 jaar oud, waren ze net bij de supermarkt geweest om curry te halen. Ze liepen naar eigen zeggen voorbij en werden toen uitgescholden. Vervolgens zou het 14-jarige meisje door de jongen bij de keel zijn gegrepen, waarop de andere twee dat probeerden tegen te gaan. Het 13-jarige meisje werd daarbij in haar hand gestoken.

Het meisje is met haar verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De jonge verdachte zou zichzelf na de steekpartij hebben gemeld bij de politie, nadat hij in eerste instantie was weggefietst richting het Kruisbergse bos in Doetinchem.

Eerder dit jaar uitte Mark Boumans, de burgemeester van Doetinchem, zijn zorgen over het hoge aantal steekpartijen in de regio. Ook overwoog hij een kluisjescontrole te starten op middelbare scholen. Dat zei hij naar aanleiding van een andere steekpartij in het Doetinchemse Amphionpark, waarbij ook tieners betrokken waren.

