Jongen (16) pleegt zelfmoord nadat klasgenote zijn geaardheid verraadt op sociale media Sven Van Malderen

30 september 2019

18u08

Bron: Insider/New York Post/Daily Mail 8 Channing Smith is mentaal door de hel gegaan: een zogenaamde vriendin uit zijn klas had zijn pikante berichten met een jongen gelekt op haar Instagram- en Snapchatprofiel. Nu wist iedereen uit zijn vriendenkring dus plots dat hij homofiele gevoelens had. Voor de 16-jarige jongen uit Manchester (Tennessee) was die vernedering te groot, hij zag geen andere uitweg meer dan zelfmoord te plegen.

Smith had op 22 september net een shift bij Burger King achter de rug. Om 22 uur ging hij naar zijn slaapkamer. Zijn broer vermoedt dat hij toen ontdekte wat het meisje geflikt had.

Er volgde een pittig telefoongesprek met haar, waarin hij zelfs aankondigde dat hij zelfmoord zou plegen. Het meisje ondernam echter geen enkele actie.

“Pauze”

Op sociale media liet Smith tot slot weten dat hij “een pauze zou inlassen”. “Verschrikkelijk dat ik niemand kan vertrouwen. Mijn zogezegde vrienden zijn vals gebleken. Bye”, luidde zijn laatste boodschap. Om 4 uur ‘s nachts vond zijn vader zijn lichaam in zijn kamer.

Bij het verraad was nog een andere ‘kameraad’ van Smith betrokken. “Ze hebben dat puur gedaan om mijn broer te vernederen”, treurt zijn broer Joshua (38). “We leven in een klein landelijk dorp. Stel je dan maar eens voor dat je de dag erna naar school moet. Hij zou sowieso uitgelachen geweest zijn.”

“Verregaande pesterijen”

De aanstokers dreigen er nu zonder enige straf vanaf te komen, en daar heeft Joshua het moeilijk mee. “We zijn bereid om vergiffenis te schenken in ons hart, maar we zouden toch graag enig gevolg aan deze zaak zien. Die kinderen moeten natuurlijk niet veroordeeld worden voor moord, maar hier is wel sprake van verregaande pesterijen en onvrijwillige doodslag.”

Of er überhaupt een proces komt, is niet zeker. “We proberen nu een storm te creëren, kwestie van het gerecht onder druk te kunnen zetten. Dat zijn we aan mijn broer verschuldigd.”

“Pijn is onbeschrijflijk”

“Blijkbaar had Channing tegen enkele mensen opgebiecht dat hij homo of biseksueel was”, gaat Joshua verder. “Als familie wisten wij van niets, maar we zouden daar zeker geen enkel probleem van gemaakt hebben. Het enige dat telde, was zijn geluk.”

“Het moet verschrikkelijk zijn als de hele wereld plots zoiets gevoeligs van je weet. Hij had de kans moeten krijgen om er zelf mee naar buiten te komen. Sociale media zijn tegenwoordig helaas zo krachtig geworden dat ze als vernietigingswapen gebruikt kunnen worden.”

“Eén foto volstaat om iemands leven naar de knoppen te helpen”, besluit Channings moeder. “De pijn die ik voel, is onbeschrijflijk. Hoe kan iemand voor de grap zoiets gemeens doen? Ik kan daar met mijn verstand niet bij.”

Met vragen over zelfdoding kan je terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op zelfmoord1813.be.