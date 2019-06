Jongen (15) krijgt mes van 25 cm in gezicht, maar overleeft JOLE

18 juni 2019

18u28

Bron: AP 0 Een Amerikaanse jongen is succesvol geopereerd nadat een mes zijn schedel doorboorde. De jongen uit Kansas viel op het mes toen hij aan het spelen was.

De moeder van Eli Gregg wist al snel dat er iets grondig fout was toen ze haar vijftienjarige zoon plots hoorde schreeuwen. De jongen was tijdens het spelen op een mes van maar liefst 25 centimeter gevallen. “In het begin dacht ik dat het normaal was, maar toen hij de deur opendeed... Er was bloed en hij had een stuk metaal in zijn gezicht”, aldus Jimmy Russel, de moeder van de jongen.

De vrouw belde meteen de hulpdiensten. “Het zag er nogal grimmig uit. Het was best eng.” Het mes doorboorde de schedel van Gregg en raakte met het puntje zelfs zijn halsslagader, maar de jongen kon met succes geopereerd worden. “Als er iets meer kracht op zat, had hij het niet overleefd”, zegt dokter Koji Ebersole, die Eli behandelde.

24 uur na de operatie was Eli opnieuw in staat om te praten. “De ader lijkt intact en het brein werkt perfect. Het beademingsbuisje is verwijderd en hij praat met ons. Ik denk dat hij goed zal herstellen”, zegt dokter Ebersole. Volgens zijn moeder zal Eli in de toekomst zeker en vast scherpe voorwerpen vermijden. “Het is een mirakel”, besluit ze nog.