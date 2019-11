Jongen (14) zwaargewond door steekpartij in Spijkenisse

jv

02 november 2019

21u30

Bron: anp

0

Een 14-jarige jongen is zaterdagavond neergestoken in de hal van metrostation Heemraadlaan in het Nederlandse Spijkenisse. Daarbij is hij zwaargewond geraakt, meldt de politie. De dader, een 13-jarige jongen, is aangehouden.