Jongen (14) wil meisje (13) misbruiken in kleedhokje Duits zwembad en dreigt: “Je gaat sterven” KVE

07 augustus 2019

10u53

Bron: Bild, Focus, RTL, BZ-Berlin 24 Een 14-jarige jongen heeft een meisje (13) opgesloten in een kleedhokje van een zwembad in München om haar te misbruiken. Na de feiten kon de politie de vermeende dader oppakken.

Het incident speelde zich vorige donderdag af. De tiener lokte het meisje naar het kleedhokje en sloot haar dan op. Vervolgens begon hij haar te betasten. Daarna eiste hij orale seks. Maar zo ver is het volgens de politie niet gekomen want het meisje begon zich te verweren.

Toen ze probeerde te vluchten, gaf de jongen haar een klap in het gezicht en bedreigde haar met de dood.



Toen de dader weg was, trof een redder het wenende slachtoffer aan. Ze vertelde hem wat er was gebeurd. Daarop verwittigde de badmeester de politie.

Wat later konden agenten de verdachte oppakken in de ouderlijke woning. Volgens Bild gaat het om een Irakees. Hij was geen onbekende voor het gerecht. Het meisje en de vermeende dader kenden elkaar. Mogelijk was ze zijn ex-vriendinnetje.