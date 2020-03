Jongen (13) sterft door coronavirus in Londen HR

31 maart 2020

21u51

Bron: Reuters, Sky News 4 In London is een 13-jarige jongen overleden aan het coronavirus. Hij is het jongste slachtoffer in Groot-Brittannië.

Ismail Mohamed Abdulwahab stierf gisterochtend in het Kings College Hospital, zo meldt het ziekenhuis volgens Reuters in een statement. “Onze gedachten zijn bij zijn familie”, klinkt het.



Op een GoFundMe-pagina wordt geld ingezameld om de begrafenis voor de jongen te betalen. “Met veel verdriet kondigen we aan dat de jongere broer van een van onze leraren vanmorgen helaas is overleden door besmetting met COVID-19”, werd er maandag gepost door het Madinah College, een islamitische school

“Ismail was slechts 13 jaar oud en had geen gezondheidsproblemen. Omdat het virus zo besmettelijk is, mocht zijn familie niet bij hem in de buurt komen toen hij stierf.” De jongen zou volgens de GoFundMe-pagina eerder zijn vader verloren zijn aan kanker.

