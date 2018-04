Jongen (13) overleeft 12 uur lang in riolering van Los Angeles na val Redactie

03 april 2018

02u30

Bron: AD 1 Een 13-jarige jongen is na een val in een rioleringsbuis op miraculeuze wijze gered. Na een zoektocht van 12 uur in het ondergrondse rioleringsstelsel in Los Angeles kon de jongen eindelijk worden getraceerd en gered.

Jesse Hernandez was zondag met zijn familie in Griffith Park in Los Angeles toen hij met vriendjes op een met planken afgesloten riolering speelde. Toen een van de planken brak, viel hij zo'n acht meter naar beneden het riool in, zo vertelt Brian Humphrey, woordvoerder van de brandweer in LA.



De familie waarschuwde direct de hulpdiensten waarna een uitputtende zoektocht met zo'n honderd mensen in het giftige riool werd gestart. De zoektocht zou uiteindelijk twaalf uur duren. Naarmate de tijd verstreek, werd de hoop de jongen nog levend terug te vinden, steeds kleiner.

Yesterday at 4:30 p.m. @LAFD received reports that Jesse fell approx. 25 ft into a sewer pipe. The pipes are 4 foot in diameter, filled with liquid at varying depth moving at 15 MPH. This network of pipes parallel the L.A. River and cross under freeways. Mayor Eric Garcetti(@ MayorOfLA) link

Handafdruk

Met camera's die op drijvende apparaten werden geplaatst, werd in het buizenstelsel naar de jongen gezocht. Uiteindelijk ontdekten reddingswerkers een handafdruk op een rioolbuis. Toen in de buurt daarvan een mangat kon worden geopend, hoorden ze direct hulpgeroep van de jongen.

Met behulp van een slang kon de jongen omhoog worden getrokken uit het drie meter diepe gat waar hij uiteindelijk terecht was gekomen. Nadat zijn ogen en mond waren gedesinfecteerd en na medisch onderzoek in het ziekenhuis kon de jongen weer met zijn familie worden herenigd. "De kans dat iemand zo'n avontuur overleeft, is uitermate klein", zei Humphrey. "De gassen die je daar inademt zijn behoorlijk giftig."

Burgemeester Eric Garcetti van Los Angeles prees de jongen in een serie tweets voor zijn volharding. "Hij heeft een enorme innerlijke kracht. Het is duidelijk dat hij niet snel opgeeft."

Jesse Hernandez has been found alive!



He has reunited with his family & is being taken to a hospital for medical evaluation. Grateful to the 100+ personnel & the teams from multiple departments who worked tirelessly to find him & bring him home, safely. https://t.co/DerjhmmVRy Mayor Eric Garcetti(@ MayorOfLA) link