Jongen (13) met zuivelallergie sterft nadat medeleerling stuk kaas onder zijn T-shirt heeft gestoken Karen Van Eyken

21 september 2018

17u23

Bron: The Independent 3 Een gerechtelijk onderzoek heeft uitgewezen dat een Londense schooljongen is overleden na een allergische reactie op een stuk kaas, dat een andere leerling onder zijn T-shirt had gestoken.

Karanbir Cheema werd op 28 juni vorig jaar naar het ziekenhuis gebracht na een hartstilstand op school. Hij stierf tien dagen later. Meer dan een jaar na de feiten loopt het onderzoek naar de ware toedracht nog volop.

De tiener was in anafylactische shock gegaan ten gevolge van een acute, hele ernstige allergische reactie. Kieran Oppatt, de eerste hulpverlener ter plaatse, verklaarde dat medewerkers van de school hem hadden verteld dat "misschien iemand de jongen had achtervolgd en vervolgens een stuk kaas onder zijn T-shirt had gestoken".

"Zijn huid zag helemaal rood"

"Zijn ademhaling vertraagde, hij snakte naar adem", herinnerde Oppatt zich. "Zijn huid was helemaal rood. Alles wees op een allergische reactie."

Ondanks de geboden medische hulp verbeterde de toestand van de tiener niet. Hij kreeg een hartstilstand waarna hij werd gereanimeerd. Maar tien dagen later, op 9 juli 2017, overleed hij alsnog in het hospitaal.

Antwoorden

De 13-jarige jongen was zwaar allergisch voor gluten, zuivel, eieren en noten. Zijn moeder Rina Cheema is er kapot van. "Mijn zoon was heel slim. Hij wist heel goed hoe hij met zijn allergie moest omgaan. Ik had hem dat geleerd. Wij willen antwoorden."

Een andere schooljongen, ook dertien jaar op het moment van de feiten, werd opgepakt op verdenking van poging tot moord, maar is uiteindelijk nooit aangeklaagd. "De leerling in kwestie zit nu niet meer op die school", verklaarde speurder Christian Rodgers in de rechtbank.

Het onderzoek is nog steeds niet afgerond.