Jongen (13) dood door vallende steen bij populaire Oostenrijkse grot KVE

12 juli 2020

16u47

Bron: ANP 0 Een 13-jarige jongen is zondagmiddag om het leven gekomen door een vallende steen bij een kalksteen- en ijsgrot in de Oostenrijkse gemeente Werfen. Het ongeluk gebeurde bij Eisriesenwelt , een onder toeristen populaire attractie.

Het slachtoffer werd geraakt toen hij met zijn ouders de berg besteeg waarin de grot ligt. De 30 centimeter grote steen kwam van 300 meter hoogte naar beneden. Volgens de politie raakte een andere jongen zwaargewond. De 250 tot 300 bezoekers werden na het ongeval naar het dal geleid.

Eisriesenwelt, dat in de deelstaat Salzburger Land ligt, is een enorme natuurlijke grot. De bezienswaardigheid, die in 1879 werd ontdekt, heeft een labyrintsysteem van meer dan 40 kilometer lang. Volgens de Duitse omroep ORF kwamen er vorig jaar 160.000 bezoekers.



