Jongen (12) wandelt klaslokaal binnen en probeert lerares neer te schieten kv

11 september 2018

17u13

Bron: WCF Courier, BBC 1 Een twaalfjarige jongen uit de Amerikaanse staat Iowa wordt aangeklaagd voor poging tot moord. Het kind had een handvuurwapen meegenomen naar school en had het op zijn leerkracht gemunt.

De feiten vonden plaats in de ochtend van 31 augustus in de North Scott Junior High School van het dorpje Eldridge, maar de details zijn nu pas openbaar gemaakt via de gerechtsdocumenten. Daaruit blijkt dat de jongen het klaslokaal binnenwandelde en iedereen de opdracht gaf om op de grond te gaan liggen. Hij richtte vervolgens het geweer op het gezicht van de lerares en haalde de trekker over.

Het kind was echter vergeten de veiligheidspal af te zetten, waardoor het wapen niet afging. Dat blijkt uit het arrestatieverslag dat vandaag werd ingediend bij de lokale jeugdrechtbank.



De leerkracht wist vervolgens op de jongen in te praten en hem met de hulp van een andere medewerker van de school te ontwapenen. De school werd onder lockdown geplaatst en de politie kwam ter plaatse om het wapen in beslag te nemen.

De twaalfjarige zit sindsdien in de jeugdgevangenis. Hij wordt aangeklaagd voor poging tot moord, het dragen van een wapen op het schoolterrein en geweldpleging.