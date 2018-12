Jongen (12) valt in zes meter diepe vleermuisgrot in zoo van Rotterdam Redactie Rotterdam HA

28 december 2018

14u50

Bron: AD.nl, ANP 1 De Nederlandse hulpdiensten hebben een 12-jarige jongen gered uit een put in een voormalige vleermuisgrot in de zoo van Rotterdam, ofwel Diergaarde Blijdorp.

De jongen viel in de circa zes meter diepe put toen hij zijn oma wilde laten schrikken in de verbouwde binnenruimte en kon er niet zelfstandig meer uit.

Na ongeveer een uur redden de hulpverleners het kind uit zijn hachelijke positie. Hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wat zijn verwondingen zijn, is nog niet duidelijk, maar hij heeft last van zijn nek en rug. De jongen is goed aanspreekbaar.

De grootmoeder is erg geschrokken, maar stelt het goed, zegt de woordvoerder van de dierentuin. “Zij heeft goed gehandeld en snel de hulpdiensten gebeld.” Tijdens de reddingsactie was een deel van de zoo afgezet.

Blijdorp in rep en roer. Kind in put gevallen. Hulpdiensten zijn ter plaatse. pic.twitter.com/idVJ013WuQ Caja Artemis(@ CajaArtemis) link