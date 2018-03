Jongen (12) probeert twee keer in een week zelfmoord te plegen na aanhoudende pesterijen IB

05 maart 2018

07u22

Bron: news.com.au 3 De familie van het twaalfjarige Australische jongetje Brian Birchall, dat voor de tweede keer in een week zelfmoord heeft proberen te plegen na hevige pesterijen, hoopt dat de schrijnende situatie van hun zoon en broertje Australiërs de ogen opent over de gevolgen van pesten.

De twaalfjarige Brian werd al maandenlang gepest vanwege zijn rode haar en zijn sproeten. Zijn broer Murray heeft in een openhartige Facebookpost een boekje open gedaan over de vernederingen die de jongen maandenlang moest doorstaan. “Al maanden wordt hij zeer zwaar gepest en raakt hij tegen zijn wil betrokken in gevechten – van groepen die zich tegen hem keren of één-op-één-knokpartijen die hij niet zelf uitlokt. Hij wordt constant uitgelachen en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan”, aldus Murray Benton. “Het is zover gekomen dat mijn broer zichzelf liever iets aandoet dan dat hij terug naar school wil gaan.”

Brian heeft afgelopen week namelijk twee keer zelfmoord proberen te plegen omdat hij de pesterijen niet langer kan verdragen.

Murray Benton klaagde ook de school van zijn broer aan, voor de manier waarop ze met de pesterijen omgaat: een van de grootste pesters werd drie dagen geschorst, maar loopt nu weer gewoon op school rond. Ook de jeugdzorg die Brian volgens zijn broer niet goed begeleid heeft in zijn zoektocht naar hulp, moet het ontgelden. Om het pesten te stoppen, probeerde Brian met behulp van zijn ouders zijn haarkleur te veranderen, maar dat haalde niets uit: de pesterijen gingen gewoon door.

“Na te hebben gesproken met andere ouders en gehoord te hebben hoe andere kinderen met hetzelfde te maken hebben in onze scholen, weet ik zeker dat Brian niet de enige is. Dat is verschrikkelijk”, schrijft Benton, die hoopt dat door het naar buiten brengen van het verhaal politici en de samenleving alerter worden voor pestgedrag. “Als basisschoolkinderen zoiets proberen te doen, dan is het tijd dat er iets verandert”, besluit hij.

In januari beroofde de veertienjarige Australische Amy ‘Dolly’ Jayne Everett zich nog van het leven na pesterijen. Haar ouders lanceerden toen op sociale media een campagne: #stopbullyingnow, stop het pesten nu. Ouders in het hele land voeren nu campagne om pesten te stoppen. Een ouder heeft al 200.000 handtekeningen verzameld in een online petitie om anonieme berichtenapps – waarop pesters anoniem haatberichten kunnen achterlaten aan hun slachtoffer - te verbieden.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.