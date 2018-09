Jongen (12) ontroostbaar als hij hoort dat hij gaat sterven en zelfs lancering favoriete game niet meer zal meemaken. Dat is buiten fabrikant gerekend KVDS

24 september 2018

12u18 20 Een Amerikaanse jongen die al sinds zijn 5de tegen een kwaadaardige tumor vecht, was ontroostbaar toen hij 10 dagen geleden te horen kreeg dat de behandeling geen zin meer heeft. En zeker toen hij besefte dat hij de lancering van de nieuwe episode van zijn favoriete game Fallout 76 in november niet meer zou halen. Dat was iets waar hij al maanden naar uitkeek en dat een lichtpuntje in zijn duisternis was.

Wes (12) uit Hampton Roads in Virginia was nog maar pas 5 jaar geworden toen de diagnose gesteld werd: hij had een neuroblastoom, een kwaadaardig gezwel op een zenuwknop. De dappere jongen liet zich niet doen en tot vier keer toe vocht hij met succes terug. Maar elke keer herviel hij. De vijfde keer zelfs erger dan ooit, want de kanker zaaide uit. (lees hieronder verder)

10 dagen geleden kregen de jongen en zijn familie dan het nieuws dat ze nooit hadden willen horen. De artsen in het Memorial Sloan Kettering in New York City – waar Wes behandeld werd – vertelden na een week van bestralingen dat ze de behandeling wilden stopzetten. De kanker had het lichaam van de jongen overgenomen en ze dachten dat therapie zelfs meer kwaad dan goed zou doen.





“We waren er helemaal kapot van”, vertelde de familie van de jongen toen op Facebook. “Het eerste wat Wes deed toen we het hem vertelden, was ‘nee, nee, nee’ snikken. Het was het ergste wat we ooit moesten doen. We kunnen het amper geloven, maar dit is waar we staan. Na 7,5 jaar vechten hebben we voor de laatste keer het ziekenhuis verlaten. Onze harten zijn in duizend stukken.” (lees hieronder verder)

Intussen is de jongen weer thuisgekomen, iets waar hij zelf best blij mee is. “Hij zegt dat hij niet boos meer is en dat hij geen angst heeft”, klinkt het. “Hij heeft ook zijn gevatte gevoel voor humor niet verloren en slaagt erin om een glimlach op ieders gezicht te toveren als het nodig is. Hij heeft geen pijn en heeft nog geen pijnmedicatie nodig gehad. Hij is alleen af en toe nog misselijk van de bestraling.” (lees hieronder verder)

Zijn familie vroeg hem waar ze hem nog blij mee kon maken en dat was het moment dat de jongen onthulde dat hij het verschrikkelijk vond dat hij de lancering van de nieuwe episode van zijn favoriete game niet meer zou meemaken. “Enkele dagen nadat hij het slechte nieuws had gekregen, huilde hij omdat hij plots besefte dat hij waarschijnlijk nooit de Power Armor Edition zou spelen van het nieuwe spelletje van Fallout 76. Hij had het al besteld in juni, zodra het aangekondigd werd. Maar het komt pas uit in november. De dagen erop bleef het hem bezighouden”, klonk het donderdag in een nieuwe post op de Facebookpagina over de gezondheid van de jongen.

Prototype

Toen Bethesda – de maker van het spel – het verhaal van Wes hoorde, aarzelde het niet. Matt Grandstaff van de directie van het bedrijf sprong in zijn wagen en reed 4 uur vanuit Maryland naar het huis van Wes om de jongen te verrassen. Een dag lang mocht die het spel uitproberen, terwijl Grandstaff toekeek. “Wes was de eerste persoon buiten de gamewereld die het spel speelde”, aldus zijn familie. “Hij kreeg ook het prototype van de helm die bij de nieuwe editie zal zitten. Een exemplaar dat bovendien gesigneerd was door ontwerper Todd Howard van Bethesda.” (lees hieronder verder)

De jongen mocht het spel niet houden, maar dat liet hij niet aan zijn hart komen. “Die enkele uren met het spelletje maakten hem gelukkiger dan wat dan ook”, klonk het in een Facebookpost om de firma te bedanken. “Dit betekende voor hem en voor ons ongelofelijk veel.”

Bucketlist

De bucketlist van de jongen bleek overigens opmerkelijk kort te zijn. En hij dacht er ook mee aan anderen. “Zo wil hij nog mensen inspireren om iets te doen voor het leven in onze zeeën en helpen onze oceanen schoon te maken”, klinkt het nog. “Zelfs tijdens zijn moeilijkste momenten denkt hij aan het helpen van anderen. Wes heeft ons echt geleerd dat we sterker zijn dan we soms denken.”

De familie van de jongen zamelt op het internet geld in om haar bij te staan bij het betalen van de ziekenhuisrekeningen. Op GoFundMe werd sinds vorige maand al 12.000 euro opgehaald. De gezondheidstoestand van de jongen kan je ook volgen op zijn speciale Facebookpagina.