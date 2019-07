Jongen (12) mag niet meedoen met schoolmusical, ouders stappen naar rechter Jorina Haspels

08 juli 2019

10u19

Bron: AD.nl 0 Ouders van een twaalfjarige jongen hebben de basisschool van hun zoon in de Nederlandse grootstad Den Haag voor de rechter gedaagd. De jongen mag niet meedoen aan de afscheidsmusical. Via de rechter willen ze een rol afdwingen.

Volgens de betrokken O.G. Heldringschool in de buurt Vogelwijk verstoort de jongen met zijn gedrag al vanaf het begin van het jaar de rust in de klas. Halverwege juni besloot de schoolleiding dat de maat vol was: ‘s ochtends moet hij naar een andere klas, ‘s middags – als er geoefend wordt voor de afscheidsmusical – dient hij zich elders te vermaken. Meedoen aan het optreden is uitgesloten.



Zijn vader Hans houdt sindsdien zijn zoon thuis en zit vrijdag met zijn vrouw bij de kortgedingrechter om de school te dwingen zijn zoon toch mee te laten doen. “Hoe kunnen ze hem zo krenken? Ik ben belastingadviseur, in mijn werk is het allerlaatste wat ik doe naar de rechter stappen. Maar wat is er nu nog te verliezen?’’



De jongen uit Groep 8 (het laatste jaar in het Nederlandse basisonderwijs, red.) is de jongste van drie kinderen. De andere twee waren modelzoons, zegt de vader. “Maar hij is anders. Hij schopt niet, hij slaat niet. Hij wil alleen antwoorden weten, waarom en hoe. Hij vraagt door en laat zich niet afschepen.”

‘Altijd straf’

De afgelopen jaren wisten leerkrachten, zegt de vader, wel om te gaan met het gedrag van zijn zoon, die een IQ heeft van rond de 140 op het gebied van rekenen. Met de juf die hij dit jaar kreeg, wilde het van meet af aan niet boteren, zegt de belastingadviseur. “Om het minste of geringste krijgt hij straf. Zelf zegt hij dat de juf hem zoekt. En als ook anderen wat doen, krijgt alleen hij straf.”

De school wil tegenover onze collega's van het AD geen commentaar geven zolang de zaak onder de rechter is. In een brief die afgelopen week naar de andere ouders uit de klas van de jongen is gestuurd, staat dat er al vanaf het begin van het jaar een verschil van inzicht is over de gedragslijn op school naar de jongen. Ondanks inspanningen van veel mensen is het niet gelukt de ‘situatie positief om te buigen’. Het doel van het ‘aangepaste programma’ is om ‘rust te brengen in de groep’.

Dan improviseren ze maar wat Vader Hans

Het wordt hoe dan ook kort dag. Tussen de rechtszitting en de afscheidsmusical zit alleen een weekend. Een rol is er niet voor de 12-jarige jongen. “Maar als de rechter op tijd en positief beslist, gaat hij wel meedoen’’, zegt vader Hans. “Dan improviseren ze maar wat.”