Jongen (12) lokt veertiger in de val die seks wilde met minderjarig meisje Emile Calon

18u40

Bron: AD.nl 0 ANP XTRA Het beeld van vrouwe Justitia op het voormalige Gerechtsgebouw in Rotterdam aan de Noordsingel. (archieffoto) Dankzij een jongen van twaalf jaar uit de Nederlandse gemeente Reimerswaal (Zeeland) is J.R. (42) opgepakt omdat hij seks wilde met een minderjarig meisje. Het Openbaar Ministerie vindt dat R. veroordeeld moet worden tot een cel- en een werkstraf.

De veertiger uit Nieuwegein dacht dat hij goed zat toen hij begin juli 2016 naar Reimerswaal reed.

Via Instagram had hij een seksafspraak gemaakt met een meisje met het account ‘geilmeisje’. Ze had hem verteld dat ze vijftien was en ze hem wel wilde ontmoeten, zo bleek vandaag tijdens de strafzaak voor de rechtbank tegen R in de stad Middelburg.

Aangekomen in Reimerswaal stond hij lange tijd te wachten tot ze kwam. Pas na verloop van tijd kwam echter een jonge jongen naar zijn auto die vroeg of hij soms op zoek was naar jonge meisjes. Daar schrok R. zo van dat hij direct zijn auto startte en terug naar huis reed. Daarbij reed hij onderweg ook nog tegen een boom.

Dierenporno

Tijdens de rechtszaak bleek dat achter het account van ‘geilmeisje’ een twaalfjarige jongen uit Reimerswaal zat die op zoek was pedofielen. Kort nadat hij zijn Instagramaccount activeerde reageerde R. en lokte de jongen hem naar Zeeland. Hij maakte ook een foto van de auto zodat hij ook daadwerkelijk bewijs had dat R. die bewuste dag afgereisd was naar Reimerswaal.

De moeder van de jongen seinde diezelfde avond nog de politie in waarna agenten op onderzoek gingen. Ze ontdekten al snel dat R. al eerder veroordeeld was voor het bezit van kinderporno. En in 2014 was opnieuw kinderporno op zijn computer gevonden. Tijdens de huiszoeking naar aanleiding van de Reimerswaalse zaak bleek dat hij opnieuw kinderporno had gedownload. Deze maal troffen de rechercheurs ook dierenporno aan.

Therapie

De officier van justitie eiste een celstraf van 431 dagen tegen hem waarvan 365 voorwaardelijk. Daarnaast moet de man ook een werkstraf van 240 uur uitvoeren, aldus de officier. "En hij moet in therapie." De uitspraak volgt op 18 december.