Jongen (11) schiet lerares dood op Mexicaanse basisschool: speelde hij videospel na? KVE KV

10 januari 2020

17u29

Bron: ANP, Reuters, Daily Mail 8 Een elfjarige jongen heeft zijn lerares doodgeschoten op een basisschool in de stad Torreón in het noorden van Mexico. Dat melden lokale media. De lokale autoriteiten onderzoeken of het kind door een videospel geïnspireerd werd tot de schietpartij.

Het kind ging de privéschool binnen met twee pistolen en opende het vuur op zijn lerares en klasgenoten voordat hij de hand aan zichzelf sloeg. De lerares stierf aan haar verwondingen. Zeker zes andere mensen - vijf kinderen en een leerkracht - raakten gewond. Televisiebeelden toonden tientallen politieagenten en militairen die de school omsingelden.

Een schokkende foto - gepubliceerd door Mexicaanse nieuwszenders - toonde het lichaam van een jonge jongen die in een plas bloed lag, met een pistool op de grond tussen zijn benen.



Volgens de burgemeester van Torreón, Jorge Zermeño, leefde de jongen bij zijn grootmoeder. Zijn moeder was enkele jaren geleden overleden. “Het is een tragedie. Het is heel erg triest dat een jongen van elf naar school kan komen met twee geweren”, vertelde Zermeño aan een lokale tv-zender.

Videospel

Miguel Riquelme, gouverneur van de staat Coahuila, waar Torreón gelegen is, vertelde tijdens een persconferentie dat de jongen geen problemen had op school. “Hij gedroeg zich goed, maar had aan enkele klasgenootjes verteld dat ‘vandaag de dag is’”, aldus Riquelme.

Volgens de gouverneur was de jongen beïnvloed door het ‘first person shooter game’ Natural Selection, een videospel waarbij je door de ogen van de schutter kijkt, en droeg hij tijdens de schietpartij een T-shirt met de naam van het spel. Riquelme denkt dat de jongen het spel wilde “naspelen”.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.